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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-rus-calisanlarinin-banka-hesaplari-bloke-edildi-1055170077.html
RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi
RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi
RT Fransa’nın Rus çalışanlarından birkaçının Fransa’daki banka hesaplarının bloke edildiği duyuruldu. RT Fransa yöneticileri, bunun ırk ayrımcılığı olduğunu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rus RT televizyonunun Fransa servisinin yöneticisi Kseniya Fyodorova, yaptığı açıklamada, “Fransa’daki Rus çalışanlarımızdan birkaçının kişisel maaş hesapları, Societe General bankası tarafından bloke edildi. Bu, gerçek bir ırka dayalı ayrımcılıktır. Fransa yeni bir dip noktasına indi” dedi.Daha önce Fransa’da yaşayan bazı Rus ve Belarusluların bireysel hesaplarının da Fransız bankalar tarafından bloke edildiği görülmüştü.Vatandaşlar, banka hesaplarının yeniden erişime açılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/abden-internette-rt-ve-sputnik-iceriginin-ve-icerige-dair-bireysel-paylasimlarin-silinmesi-emri-1054619053.html
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russia today (rt), fransa, banka hesabı, bloke

RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi

15:23 30.03.2022 (güncellendi: 15:25 30.03.2022)
© REUTERS / Dado RuvicRussia Today (RT)
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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RT Fransa’nın Rus çalışanlarından birkaçının Fransa’daki banka hesaplarının bloke edildiği duyuruldu. RT Fransa yöneticileri, bunun ırk ayrımcılığı olduğunu söyledi.
Rus RT televizyonunun Fransa servisinin yöneticisi Kseniya Fyodorova, yaptığı açıklamada, “Fransa’daki Rus çalışanlarımızdan birkaçının kişisel maaş hesapları, Societe General bankası tarafından bloke edildi. Bu, gerçek bir ırka dayalı ayrımcılıktır. Fransa yeni bir dip noktasına indi” dedi.
Daha önce Fransa’da yaşayan bazı Rus ve Belarusluların bireysel hesaplarının da Fransız bankalar tarafından bloke edildiği görülmüştü.
Vatandaşlar, banka hesaplarının yeniden erişime açılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
Ukrayna krizi
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