https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-rus-calisanlarinin-banka-hesaplari-bloke-edildi-1055170077.html
RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi
RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi
RT Fransa’nın Rus çalışanlarından birkaçının Fransa’daki banka hesaplarının bloke edildiği duyuruldu. RT Fransa yöneticileri, bunun ırk ayrımcılığı olduğunu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T15:23+0300
2022-03-30T15:23+0300
2022-03-30T15:25+0300
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Rus RT televizyonunun Fransa servisinin yöneticisi Kseniya Fyodorova, yaptığı açıklamada, “Fransa’daki Rus çalışanlarımızdan birkaçının kişisel maaş hesapları, Societe General bankası tarafından bloke edildi. Bu, gerçek bir ırka dayalı ayrımcılıktır. Fransa yeni bir dip noktasına indi” dedi.Daha önce Fransa’da yaşayan bazı Rus ve Belarusluların bireysel hesaplarının da Fransız bankalar tarafından bloke edildiği görülmüştü.Vatandaşlar, banka hesaplarının yeniden erişime açılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/abden-internette-rt-ve-sputnik-iceriginin-ve-icerige-dair-bireysel-paylasimlarin-silinmesi-emri-1054619053.html
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RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi
15:23 30.03.2022 (güncellendi: 15:25 30.03.2022) Abone ol
RT Fransa’nın Rus çalışanlarından birkaçının Fransa’daki banka hesaplarının bloke edildiği duyuruldu. RT Fransa yöneticileri, bunun ırk ayrımcılığı olduğunu söyledi.
Rus RT televizyonunun Fransa servisinin yöneticisi Kseniya Fyodorova, yaptığı açıklamada, “Fransa’daki Rus çalışanlarımızdan birkaçının kişisel maaş hesapları, Societe General bankası tarafından bloke edildi. Bu, gerçek bir ırka dayalı ayrımcılıktır. Fransa yeni bir dip noktasına indi” dedi.
Daha önce Fransa’da yaşayan bazı Rus ve Belarusluların bireysel hesaplarının da Fransız bankalar tarafından bloke edildiği görülmüştü.
Vatandaşlar, banka hesaplarının yeniden erişime açılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.