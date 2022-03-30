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Rus uzman: Leviathan sahası, Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı için yeterli olacak büyüklükte değil
Rus uzman: Leviathan sahası, Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı için yeterli olacak büyüklükte değil
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Leviathan sahasının Türkiye ve Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapacak kadar büyük olmadığını... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:11+0300
2022-03-31T13:14+0300
görüş
doğalgaz
israil
türkiye
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Basında Türkiye ve İsrail’in, sevkiyat çeşitliliğini artırmak için İsrail’den Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’ya gaz tedariğine yönelik bir doğalgaz boru hattının inşa edilmesi olasılığının görüşüldüğü bilgisi yer alıyor. Fakat Doğu Akdeniz’deki koşullarda bu gerçekçi bir durum mu? Tüm riskler ortadan kaldırıldı mı, olası bir proje amacına uygun mu?Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e verdiği demeçte bu tür söylentilerin ortaya çıkmasının birçok nedeni olduğunu belirtti.Grivaç, “İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması için bir boru hattının inşa edilmesi yönündeki tartışmalar, uluslararası piyasalarda artan enerji fiyatları doğrultusunda giderek daha yoğun hale geldi. Bu durum Avrupa'nın Rus gazını reddetme politikasının bir sonucu. Leviathan sahasından Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz tedariği ihtimalinin bir başka nedeni de Ankara ve Tel Aviv arasındaki ilişkileri normalleştirme girişimleri oldu. Bir diğer nedenin de Yunanistan ve Kıbrıs tarafından desteklenen EastMed projesini fiilen toprağa gömen ABD’nin eylemleri olduğunu düşünüyorum” dedi.Tüm bu nedenlere rağmen bu projenin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu belirten Grivaç, “Bu konu bence projelendirme aşamasından çok uzak. Bölgedeki jeopolitik anlaşmazlıklar da ortadan kalkmış değil. Ayrıca oradaki gaz miktarı yeni bir boru hattını dolduracak kadar çok değil. Bununla birlikte İsrail’de bu kaynakların yüklü miktarlarda ihracat için satılması veya ülke içindeki tedariğin daha da uzatılması konusunda farklı görüşler mevcut” ifadelerini kullandı.Avrupa’nın enerji politikasını değiştirme çabasına dikkat çeken Grivaç, Leviathan’daki serbest gaz hacminin Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatlardan bahsedecek kadar büyük olmadığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/cavusoglu-istanbulda-kurulan-baris-masasi-her-seyden-once-turkiyeye-guvenin-gostergesidir-1055189722.html
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doğalgaz, israil, türkiye

Rus uzman: Leviathan sahası, Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı için yeterli olacak büyüklükte değil

17:11 30.03.2022 (güncellendi: 13:14 31.03.2022)
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Leviathan sahasının Türkiye ve Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapacak kadar büyük olmadığını söyledi.
Basında Türkiye ve İsrail’in, sevkiyat çeşitliliğini artırmak için İsrail’den Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’ya gaz tedariğine yönelik bir doğalgaz boru hattının inşa edilmesi olasılığının görüşüldüğü bilgisi yer alıyor. Fakat Doğu Akdeniz’deki koşullarda bu gerçekçi bir durum mu? Tüm riskler ortadan kaldırıldı mı, olası bir proje amacına uygun mu?
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e verdiği demeçte bu tür söylentilerin ortaya çıkmasının birçok nedeni olduğunu belirtti.
Grivaç, “İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması için bir boru hattının inşa edilmesi yönündeki tartışmalar, uluslararası piyasalarda artan enerji fiyatları doğrultusunda giderek daha yoğun hale geldi. Bu durum Avrupa'nın Rus gazını reddetme politikasının bir sonucu. Leviathan sahasından Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz tedariği ihtimalinin bir başka nedeni de Ankara ve Tel Aviv arasındaki ilişkileri normalleştirme girişimleri oldu. Bir diğer nedenin de Yunanistan ve Kıbrıs tarafından desteklenen EastMed projesini fiilen toprağa gömen ABD’nin eylemleri olduğunu düşünüyorum” dedi.
Tüm bu nedenlere rağmen bu projenin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu belirten Grivaç, “Bu konu bence projelendirme aşamasından çok uzak. Bölgedeki jeopolitik anlaşmazlıklar da ortadan kalkmış değil. Ayrıca oradaki gaz miktarı yeni bir boru hattını dolduracak kadar çok değil. Bununla birlikte İsrail’de bu kaynakların yüklü miktarlarda ihracat için satılması veya ülke içindeki tedariğin daha da uzatılması konusunda farklı görüşler mevcut” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın enerji politikasını değiştirme çabasına dikkat çeken Grivaç, Leviathan’daki serbest gaz hacminin Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatlardan bahsedecek kadar büyük olmadığını belirtti.
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