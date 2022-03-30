https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-basbakani-4-karsi-yaptirim-paketi-rus-ekonomisini-desteklemeye-yonelik-20-onlem-iceriyor-1055174151.html
Rusya Başbakanı: 4. karşı yaptırım paketi, Rus ekonomisini desteklemeye yönelik 20 önlem içeriyor
Rusya Başbakanı: 4. karşı yaptırım paketi, Rus ekonomisini desteklemeye yönelik 20 önlem içeriyor
Rusya Başbakanı Mişustin, Rus karşıtı yaptırımlara karşı koymak amacıyla geliştirilen dördüncü önlem paketinin ülke ekonomisini desteklemeye yönelik yaklaşık... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:07+0300
2022-03-30T17:07+0300
2022-03-30T17:07+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
mihail mişustin
ekonomi
önlem
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ambargo koşullarında Rus ekonomisinin dayanıklılığının artırılması için kurulan hükümet komisyonu divanının toplantısını başlattı.Mişustin, yaptığı açıklamada, “Ekonomimizin dayanıklılığının artırılması ile ilgili dördüncü teklif paketini ele alacağız. Bu paket, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten büyük sanayi kuruluşlarına varana kadar çeşitli alanları kapsayan yaklaşık 20 fikir içeriyor” diye konuştu.Toplantıda ayrıca halihazırda alınmış kararlar üzerindeki çalışmaların ilerleyişinin de tartışılacağını kaydeden Mişustin, “Yönetmeliklerin hazırlanması çalışmanın sadece yarısıdır. Tüm tekliflerin hızlı ve verimli bir şekilde uygulanması önemlidir” ifadelerini kullandı.Başbakan, şu anki kilit görevlerden birinin, insanların mevcut koşullarda alışık olduğu ürünlere mümkün olan maksimum erişimi koruyabilmeleri, işletmelerin ise üretim ve tedarik zincirlerini hızlıca yeniden yapılandırabilmesi için pazarın gerekli ürünlerle doyurulması olduğuna işaret etti.“Devlet bu şirketlere, çabalarını mevcut görevlere odaklamasına yardımcı olmalı. Bu özellikle güvenlik marjı çok büyük olmayan küçük işletmeler için geçerli” diyen Mişustin, daha önceki karşı yaptırım paketlerinde bu tür kararların alınmış olduğunu da sözlerine ekledi.
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rusya, yaptırım, mihail mişustin, ekonomi, önlem
Rusya Başbakanı: 4. karşı yaptırım paketi, Rus ekonomisini desteklemeye yönelik 20 önlem içeriyor
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Rusya Başbakanı Mişustin, Rus karşıtı yaptırımlara karşı koymak amacıyla geliştirilen dördüncü önlem paketinin ülke ekonomisini desteklemeye yönelik yaklaşık 20 girişim içerdiğini söyledi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ambargo koşullarında Rus ekonomisinin dayanıklılığının artırılması için kurulan hükümet komisyonu divanının toplantısını başlattı.
Mişustin, yaptığı açıklamada, “Ekonomimizin dayanıklılığının artırılması ile ilgili dördüncü teklif paketini ele alacağız. Bu paket, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten büyük sanayi kuruluşlarına varana kadar çeşitli alanları kapsayan yaklaşık 20 fikir içeriyor” diye konuştu.
Toplantıda ayrıca halihazırda alınmış kararlar üzerindeki çalışmaların ilerleyişinin de tartışılacağını kaydeden Mişustin, “Yönetmeliklerin hazırlanması çalışmanın sadece yarısıdır. Tüm tekliflerin hızlı ve verimli bir şekilde uygulanması önemlidir” ifadelerini kullandı.
Başbakan, şu anki kilit görevlerden birinin, insanların mevcut koşullarda alışık olduğu ürünlere mümkün olan maksimum erişimi koruyabilmeleri, işletmelerin ise üretim ve tedarik zincirlerini hızlıca yeniden yapılandırabilmesi için pazarın gerekli ürünlerle doyurulması olduğuna işaret etti.
“Devlet bu şirketlere, çabalarını mevcut görevlere odaklamasına yardımcı olmalı. Bu özellikle güvenlik marjı çok büyük olmayan küçük işletmeler için geçerli” diyen Mişustin, daha önceki karşı yaptırım paketlerinde bu tür kararların alınmış olduğunu da sözlerine ekledi.