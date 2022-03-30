https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-cine-ziyaret-ukrayna-ile-muzakerelerle-ilgili-bilgi-verdi-1055159463.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'e ziyaret: Ukrayna müzakereleriyle ilgili bilgi verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'e ziyaret: Ukrayna müzakereleriyle ilgili bilgi verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tunxi’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T11:03+0300

2022-03-30T11:03+0300

2022-03-30T11:05+0300

ukrayna krizi

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İkili dış politikadaki gergin ve istikrarsız koşullarda gelişmeyi sürdüren ikili ilişkilerin durumunu olumlu değerlendirdi, Rusya ile Çin lideleri arasında varılan anlaşmaların gerçekleştirilmesi bağlamında ilişkilerin gündemindeki meseleleri konuştu.Taraflar Ukrayna krizi konusunda detaylı şekilde fikir paylaşımında bulundu.Lavrov, Rusya’nın özel askeri operasyonu ve Ukrayna heyeti ile olan müzakerelerin gidişatı hakkında Vang Yi’yi bilgilendirdi. Bakanlar tek taraflı ve yasadışı yaptırımların zarar verici olduğuna dikkat çekti.Afganistan, Orta Asya, İran Nükleer Programı, Kore yarımadasındaki durumun da masaya yatırıldığı görüşmede Lavrov, ABD’nin Ukrayna’daki askeri-biyolojik faaliyetlerine dikkat çekti.Bakanlar zorlu uluslararası durum koşullarında Rusya ve Çin’in stratekik işbirliğini güçlendirdiği, uluslararası konularda ortak bir duruş sergilemeye devam ettiğini belirtti. Taraflar dış politikada koordinasyonu, ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı.'Çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğiz'Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Lavrov, Rusya ve Çin'in çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğini söyledi.Lavrov, "Uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Bu aşamanın sonunda uluslararası durumun önemli ölçüde netleşeceğine ve çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru sizinle, benzer düşüncedeki diğerleriyle birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.Moskova'nın Pekin ile istikrarlı ve daimi bir biçimde ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Liderlerimiz, Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Şi Cinping, bu konuda anlaştılar. Bugün, tüm bu anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik belirli adımları ele alacağız" dedi.'Rus-Çin ilişkileri istikrarlı gelişme eğilimini sürdürdü'Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rusya-Çin ilişkilerinin bu yılın başından beri yeni testlerden geçtiğini kaydederek, "Çin-Rus ilişkileri, doğru yönde ve istikrarlı gelişme eğilimini sürdürdü" değerlendirmesini yaptı.

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rusya, çin, avrupa birliği, ukrayna, vang yi, sergey lavrov