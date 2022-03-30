https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-teror-saldirilarini-kinadi-1055170604.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki terör saldırılarını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki terör saldırılarını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın İsrail’de 22, 27 ve 29 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırılarını kararlılıkla kınadığı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T15:35+0300
2022-03-30T15:35+0300
2022-03-30T15:35+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, son bir haftada İsrail'de düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırıları kınadı.Bakanlığın açıklamasında, “Son günlerde İsrail’de bir dizi terör saldırısı gerçekleştirildi. 22 Mart’ta Beerşeba kentinde bıçaklı bir IŞİD destekçisi tarafından dört kişi öldürüldü, birkaç kişi yaralandı. 27 Mart’ta Handera kentinde ateşli silahla gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. 29 Mart’ta Bney Brak kentinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Tüm teröristler etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.Moskova’nın yaşananları kararlılıkla kınadığı belirtilen açıklamada, “Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralıların da en kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz” ifadelerine de yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/israilde-silahli-saldiri-5-olu-1055150151.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki terör saldırılarını kınadı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın İsrail’de 22, 27 ve 29 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırılarını kararlılıkla kınadığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, son bir haftada İsrail'de düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırıları kınadı.
Bakanlığın açıklamasında, “Son günlerde İsrail’de bir dizi terör saldırısı gerçekleştirildi. 22 Mart’ta Beerşeba kentinde bıçaklı bir IŞİD destekçisi tarafından dört kişi öldürüldü, birkaç kişi yaralandı. 27 Mart’ta Handera kentinde ateşli silahla gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. 29 Mart’ta Bney Brak kentinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Tüm teröristler etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.
Moskova’nın yaşananları kararlılıkla kınadığı belirtilen açıklamada, “Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralıların da en kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz” ifadelerine de yer verildi.