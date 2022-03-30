Rusya: Ukrayna, İstanbul’da temel taleplerimizi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi

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Rus müzakereci Medinskiy, Ukrayna tarafının İstanbul’daki görüşmelerde Rusya’nın temel taleplerini karşılamaya istekli olduğunu belirttiğini kaydetti. Medinskiy, Kiev'in, Rusya’nın şartlarını yerine getirmesi halinde NATO’nun Ukrayna'yı Rusya’ya saldırmak için kullanma olasılığının da ortadan kalkmış olacağını belirtti.