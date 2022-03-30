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SON DAKİKA| Rusya: Ukrayna, İstanbul’da temel taleplerimizi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi
https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-ukrayna-istanbulda-temel-taleplerimizi-kabul-etmeye-istekli-oldugunu-gosterdi-1055172902.html
Rusya: Ukrayna, İstanbul’da temel taleplerimizi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi
Rusya: Ukrayna, İstanbul’da temel taleplerimizi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi
Rus müzakereci Medinskiy, Ukrayna tarafının İstanbul’daki görüşmelerde Rusya’nın temel taleplerini karşılamaya istekli olduğunu belirttiğini kaydetti... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:41+0300
2022-03-30T16:45+0300
rusya
ukrayna
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Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, dün İstanbul'da Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
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rusya, ukrayna

Rusya: Ukrayna, İstanbul’da temel taleplerimizi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi

16:41 30.03.2022 (güncellendi: 16:45 30.03.2022)
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Rus müzakereci Medinskiy, Ukrayna tarafının İstanbul’daki görüşmelerde Rusya’nın temel taleplerini karşılamaya istekli olduğunu belirttiğini kaydetti. Medinskiy, Kiev'in, Rusya’nın şartlarını yerine getirmesi halinde NATO’nun Ukrayna'yı Rusya’ya saldırmak için kullanma olasılığının da ortadan kalkmış olacağını belirtti.
Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, dün İstanbul'da Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
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