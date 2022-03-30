https://tr.sputniknews.com/20220330/rusyanin-turkiyenin-arabuluculugunu-kabul-etmesi-guveni-gosteren-bir-adim-1055175696.html

‘Rusya’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu kabul etmesi güveni gösteren bir adım’

‘Rusya’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu kabul etmesi güveni gösteren bir adım’

28 Şubat’tan bu yana düzenlenen Rusya- Ukrayna barış müzakerelerinin 7’ncisi İstanbul’da düzenlendi. Önemli kararların alındığı bu toplantıyı değerlendiren... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T17:52+0300

2022-03-30T17:52+0300

2022-03-30T17:52+0300

görüş

rusya

ukrayna

müzakere

türkiye

istanbul

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

kırım

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055129595_0:66:3407:1982_1920x0_80_0_0_130eff23a566a414da92af7f5efd9b01.jpg

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı operasyonla birlikte sahada önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu süreçte Belarus’ta başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinin ardından İstanbul’a taşındı. Daha önce Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleştirilen üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından barış müzakerelerinin İstanbul’a taşınması da Türkiye’nin tarafsızlık ve arabulucu rolünün yeni bir başarısı olarak kayıtlara geçti.Rusya toplantıyı ‘yapıcı’ olarak nitelendirdiToplantı sonucunda Rus heyetinin başındaki Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirirken, karşı tarafın tekliflerini aldıklarını, bunları Putin’e rapor edeceklerini ve sonrasında resmi yanıt vereceklerini belirtti. Medinskiy, Ukrayna’daki gerilimi hafifletmek için atılacak siyasi adımın, ülkelerin dışişleri bakanları tarafından barış anlaşmasının onaylanması sonrası Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi olasılığını içerdiğini açıkladı.“Dahası anlaşmanın onaylanması ve detayların değerlendirilmesi sırasında birtakım siyasi ince ayrımların ele alınması da mümkün olacak” diyen Medinskiy, “Yani anlaşma üstünde yapılacak hızlı bir çalışma ve gereken uzlaşının bulunması halinde barış anlaşmasını sonuçlandırma olasılığı çok daha yakın bir zamana alınmış olacak” ifadelerini kullandı. Görüşmede alınan kararlar kapsamında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev ve ülkenin kuzeyindeki Çernigov kenti yakınlarında sürdürdüğü askeri operasyonları ciddi ölçüde azaltacağını belirtti.‘Ukrayna, Rusya’nın temel taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu resmi olarak söyledi’Öte yandan toplantının ardından Rossiya-24 televizyonuna konuşan Medinskiy, "Ukrayna, Rusya’nın yıllardan beri üstünde ısrarcı olduğu temel talepleri yerine getirmeye hazır olduğunu resmi olarak söyledi. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, Ukrayna topraklarında NATO’nun (Rusya’ya) saldırı amacıyla kullanacağı bir mevzi oluşturulması riski ortadan kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.“Ukrayna tarafı (İstanbul’da) bize gelecekte yapılabilecek muhtemel anlaşmanın prensiplerini yazılı bir biçimde iletti” diyen Medinskiy, şöyle devam etti:Ukrayna’dan önemli adımlarUkrayna tarafı ise görüşmelerde, NATO gibi askeri bloklar içinde yer almayacağını taahhüt etti. Toplantı sonunda Ukrayna’nın Kırım ile Donbass’ı güçle geri alma isteğinden vazgeçtiği de vurgulandı. Ayrıca Ukrayna tarafı, Rus askerlerine Ukrayna’da işkence edenlerin en sert biçimde cezalandırılacağının da güvencesini verdi.Zaharova: Türkiye'ye gerçekten minnettarızMüzakerelerde Türkiye’nin rolüne değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın arabuluculuk çabaları ile ilgili olarak, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılması ve genel olarak duruma çözüme bulunması için ortaya koyduğu arabuluculuk rolü ve arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarız" diye konuştu.‘Donbass konusunda önümüzdeki dönemde yeni adımlar beklenebilir’İstanbul’daki toplantıyı Sputnik’e değerlendiren Siyaset Bilimci Onur Sinan Güzaltan, “Toplantıda iki taraf da temkinliydi fakat öncekilere göre daha yapıcı bir toplantı oldu” dedi ve şunları ekledi:Ukrayna’daki riskRusya’nın ilk defa bir görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirdiğini vurgulayan Güzaltan, “Görüşmelerin devam etmesi için Kiev çevresindeki askeri yoğunluğu da azaltma kararı alındı. Görüşmelerin iki hafta içinde tekrar yapılmasının kararlaştırılması da önem taşıyor. Sonuç olarak kesin çözümden bahsetmek için erken ama barış yolunda önemli bir adım atılmış gibi görünüyor. Buradaki risk Ukrayna tarafının yönetiminin çok parçalı olması. Şu anda Zelenskiy iktidar olarak görünse de alt taraftaki siyasi yapı çok parçalı bir durumda. Dolayısıyla provokasyonlara çok açık bir durum. ABD’nin görüşmelerden memnun olmadığını görüyoruz. ABD oradaki gruplar üzerinden provokasyonlara girişebilir” diye de ekledi.‘Türkiye’nin arabuluculuğu ile sağduyunun galip gelmesi, bölgesel barışın sağlanması mümkün’Türkiye’nin bu süreçteki rolünü de değerlendiren Güzaltan, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-ukrayna-muzakerelerinin-istanbulda-duzenlenen-7-turu-bitti-su-ana-dek-neler-ele-alindi-1055146053.html

https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-delegasyonunun-baskani-medinskiy-gorusmeler-yapici-gecti-1055137286.html

rusya

ukrayna

istanbul

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

rusya, ukrayna, müzakere, türkiye, istanbul, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, kırım, donbass, vladimir medinskiy, turan salcı, sinan onur güzaltan