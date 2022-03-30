https://tr.sputniknews.com/20220330/ryabkov-dogalgazda-rubleye-gecis-anlasmalarin-ihlali-degil-cikarlarimizin-korunmasidir-1055175243.html

Ryabkov: Doğalgazda rubleye geçiş, anlaşmaların ihlali değil çıkarlarımızın korunmasıdır

Ryabkov: Doğalgazda rubleye geçiş, anlaşmaların ihlali değil çıkarlarımızın korunmasıdır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişin mevcut anlaşmaların ihlali değil, eşi görülmemiş baskıya adaptasyon olduğunu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T17:30+0300

2022-03-30T17:30+0300

2022-03-30T17:30+0300

ekonomi

rusya

ruble

sergey ryabkov

doğalgaz

ab

satış

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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "AB'deki ve diğer ülkelerdeki insanların doğru kararlar alacaklarını umuyorum. Biz, anlaşma koşullarını değiştirmiyoruz, çıkarlarımızı uluslararası ticaretin ve uluslararası finans sisteminin temellerini sarsan, tamamen sorumsuzca uygulanan yaptırım tsunamisinden, dalgasından koruyoruz. Rusya, Avrupa'ya enerji tedarikini sürdürme niyetinde ancak Moskova'nın çıkarlarının da gözetilmesi gerekiyor" dedi. Rusya ve AB'nin 'ruble konusundaki' mevcut görüş ayrılıklarına birkaç gün içinde çözüm bulmayı başaracaklarını umduğunu kaydeden Ryabkov, Avrupa ülkelerinin rubleyle ödemenin imkansız olduğu yönündeki kararlarını gözden geçirmelerini ve yaratıcı bir çözüm bulmalarını ümit ettiğini anlattı.Ryabkov, Batı'nın Rusya'ya yönelik çaresiz ekonomik savaşı sürdürmeyeceğini umduğunu da belirtti.'BRICS ülkeleri yeni dünya düzeninin bel kemiği olacak'BRICS ülkelerinin dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel GSYİH'nin önemli bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Ryabkov, BRICS ülkelerinin yeni dünya düzeninin bel kemiği olacağının altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220330/suriyeden-dunyaya-dolardan-vazgecme-cagrisi-1055174474.html

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rusya, ruble, sergey ryabkov, doğalgaz, ab, satış