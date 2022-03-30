https://tr.sputniknews.com/20220330/ryabkov-dogalgazda-rubleye-gecis-anlasmalarin-ihlali-degil-cikarlarimizin-korunmasidir-1055175243.html
Ryabkov: Doğalgazda rubleye geçiş, anlaşmaların ihlali değil çıkarlarımızın korunmasıdır
Ryabkov: Doğalgazda rubleye geçiş, anlaşmaların ihlali değil çıkarlarımızın korunmasıdır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişin mevcut anlaşmaların ihlali değil, eşi görülmemiş baskıya adaptasyon olduğunu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:30+0300
2022-03-30T17:30+0300
2022-03-30T17:30+0300
ekonomi
rusya
ruble
sergey ryabkov
doğalgaz
ab
satış
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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "AB'deki ve diğer ülkelerdeki insanların doğru kararlar alacaklarını umuyorum. Biz, anlaşma koşullarını değiştirmiyoruz, çıkarlarımızı uluslararası ticaretin ve uluslararası finans sisteminin temellerini sarsan, tamamen sorumsuzca uygulanan yaptırım tsunamisinden, dalgasından koruyoruz. Rusya, Avrupa'ya enerji tedarikini sürdürme niyetinde ancak Moskova'nın çıkarlarının da gözetilmesi gerekiyor" dedi. Rusya ve AB'nin 'ruble konusundaki' mevcut görüş ayrılıklarına birkaç gün içinde çözüm bulmayı başaracaklarını umduğunu kaydeden Ryabkov, Avrupa ülkelerinin rubleyle ödemenin imkansız olduğu yönündeki kararlarını gözden geçirmelerini ve yaratıcı bir çözüm bulmalarını ümit ettiğini anlattı.Ryabkov, Batı'nın Rusya'ya yönelik çaresiz ekonomik savaşı sürdürmeyeceğini umduğunu da belirtti.'BRICS ülkeleri yeni dünya düzeninin bel kemiği olacak'BRICS ülkelerinin dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel GSYİH'nin önemli bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Ryabkov, BRICS ülkelerinin yeni dünya düzeninin bel kemiği olacağının altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220330/suriyeden-dunyaya-dolardan-vazgecme-cagrisi-1055174474.html
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rusya, ruble, sergey ryabkov, doğalgaz, ab, satış
Ryabkov: Doğalgazda rubleye geçiş, anlaşmaların ihlali değil çıkarlarımızın korunmasıdır
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişin mevcut anlaşmaların ihlali değil, eşi görülmemiş baskıya adaptasyon olduğunu söyledi. Bunun Rusya'nın çıkarlarının korunması anlamına geldiğini vurguladı.
Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "AB'deki ve diğer ülkelerdeki insanların doğru kararlar alacaklarını umuyorum. Biz, anlaşma koşullarını değiştirmiyoruz, çıkarlarımızı uluslararası ticaretin ve uluslararası finans sisteminin temellerini sarsan, tamamen sorumsuzca uygulanan yaptırım tsunamisinden, dalgasından koruyoruz. Rusya, Avrupa'ya enerji tedarikini sürdürme niyetinde ancak Moskova'nın çıkarlarının da gözetilmesi gerekiyor" dedi.
Rusya ve AB'nin 'ruble konusundaki' mevcut görüş ayrılıklarına birkaç gün içinde çözüm bulmayı başaracaklarını umduğunu kaydeden Ryabkov, Avrupa ülkelerinin rubleyle ödemenin imkansız olduğu yönündeki kararlarını gözden geçirmelerini ve yaratıcı bir çözüm bulmalarını ümit ettiğini anlattı.
Ryabkov, Batı'nın Rusya'ya yönelik çaresiz ekonomik savaşı sürdürmeyeceğini umduğunu da belirtti.
'BRICS ülkeleri yeni dünya düzeninin bel kemiği olacak'
BRICS ülkelerinin dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel GSYİH'nin önemli bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Ryabkov, BRICS ülkelerinin yeni dünya düzeninin bel kemiği olacağının altını çizdi.