https://tr.sputniknews.com/20220330/sabah-yazari-gungor-ticari-ahlaki-kaybettik-1055156274.html

Sabah yazarı Güngör: Ticari ahlakı kaybettik

Sabah yazarı Güngör: Ticari ahlakı kaybettik

Sabah yazarı Dilek Güngör, marketlerin, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV’nin 10 puan indirileceğinin duyurulmasının ardından bu ürünlere zam yaptığını söyledi... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T07:42+0300

2022-03-30T07:42+0300

2022-03-30T07:42+0300

türkiye

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Güngör, bugünkü köşe yazısında kendisine “Ne ara bu kadar ahlaksızlaştık?” diye sorduğunu söyledi ve tüm denetimlere rağmen marketlerde fiyatlarla oynandığını belirtti: "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün temel ihtiyaç ürünlerinde (sabun, bebek bezi, peçete, tuvalet kağıdı, şampuan, deterjan) KDV'nin 10 puan indirileceğini açıkladı. Tabii anında marketler, üreticiler harekete geçti. KDV'si inecek ürünlerin fiyatı 29 Mart yani dün itibarıyla neredeyse ikiye katladı. İki gün sonra marketler de üreticiler de camlarına 'KDV indirimi yaptık' etiketi yapıştırıp, ürün fiyatlarını indirdiklerini iddia edecekler. Gerçekte yaşanan ise bindirimin indirimi olacak. Devletin bütçe gelirinden feragat ettiği indirimin vatandaşa yansıması sınırlı kalacak. İstediğiniz kadar bakanlık elemanlarına denetim yaptırın, zabıtaları salın, valileri harekete geçirin. Bir şey değişmiyor. Herhalde artık şunu kabul etmek gerekiyor: Türkiye'de enflasyon sorunu kadar ticari ahlak sorunu da vardır."Zam gelecek ürünün zam gelene kadar raf altına saklandığını söyleyen Güngör, “Oysa bizim tarihimiz böyle mi?” diyerek şu örneği yazdı:"Taa, 1200'lü yıllarda ahlaklı bireylerden müteşekkil erdemli bir toplum oluşturmayı hedefleyen değerler sistemi kurmuştuk. İnsana değer veren, dayanışmayı özendiren, adaleti amaçlayan temel ilkeler belirlemiştik. Bugün eşine rastlanılmayan milli birlik ve beraberlik ülküsüyle işleyen muazzam bir sistem oluşturmuştuk. Ahiler, malı belli ihtiyacı karşılayacak şekilde üretirdi. Hile yapmazdı, kalitesiz mal üretmezdi. Belirlenen fiyatın üzerine mal satmazdı. Kalitesiz mal üreten, tüketiciyi aldatan, yüksek fiyatta mal satan olursa da işyeri kapatılır ve toplumsal hayattan dışlanırdı. Ticari ahlaki zayıflayan vicdanıyla baş başa kalınca yine doğru yolu bulurdu."Sabah yazarı, “Artık o ince çizgi de kayboldu. Ticarette ahlakiliği sağlayacak en önemli unsur veya yaptırım gücü olan vicdanı da kaybettik” yorumunu yaptı.

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dilek güngör, alışveriş, indirim, kdv