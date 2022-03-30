https://tr.sputniknews.com/20220330/saldaya-bilim-ussu-kuruluyor-1055156839.html

Salda'ya bilim üssü kuruluyor

Salda'ya bilim üssü kuruluyor

Salda Gölü’nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen proje tamamlandı. Elde edilen veriler NASA tarafından Mars araştırmalarında... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T08:50+0300

2022-03-30T08:50+0300

2022-03-30T08:50+0300

yaşam

nasa

salda gölü

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Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla Burdur’da yer alan Salda Gölü’nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen proje tamamlandı. Bu kapsamda birçok yönden Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars’a benzeyen Salda Gölü’nden elde edilen veriler, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars araştırmalarında da kullanılacak.NASA'ya veri aktaracakHürriyet'in haberine göre, yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, mikrobiyal evrimde önemli rol oynayan türler keşfedilerek, gölün bu açıdan detaylı bir haritası çıkarıldı. Haziran 2021’de başlayan ve Aralık 2021’de sona eren projenin paydaşları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, Salda Gölü’nün dünya yüzeyinde bakteri türlerinin evrimini anlamak için çok önemli ipuçları barındırdığını vurguladı. Prof. İnce, “Mikrobiyolojik açıdan oldukça zengin bir potansiyele sahip Salda Gölü’nde dünyada mikrobiyal evrimde önemli ipuçları barındırdığını düşündüğümüz bakteri familyaları yoğun şekilde yer alıyor. Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü’ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Tüm bunlar NASA’nın Mars üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlayacak” diye konuştu. İnce, bu keşiflerle birlikte Salda Gölü’nün koruma ve kullanma planlarının gölün mikrobiyal ekolojisini de dikkate alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini de söyledi.'Hazırlıklar sürüyor'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldığı bilgisini de paylaşan biliminsanı, “Bu merkezin yakın zamanda faaliyetlerine başlaması için hazırlıklar sürüyor. Merkezde disiplinlerarası biliminsanları yer alacak. Ayrıca uluslararası işbirlikleriyle ileri bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi de hedefleniyor. Ülkemizin genç araştırmacılarına katkı sağlayacak bir platform olması da isteniyor” dedi.

salda gölü

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