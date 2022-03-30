https://tr.sputniknews.com/20220330/samsung-baltik-ulkelerinde-galaxy-z-serisindeki-z-harfini-kaldirdi-1055168960.html

Samsung, Baltık ülkelerinde Galaxy Z serisindeki 'Z' harfini kaldırdı

Samsung, Baltık ülkelerinde Galaxy Z serisindeki 'Z' harfini kaldırdı

Güney Koreli Samsung şirketi, Letonya, Litvanya ve Estonya’da Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 cep telefonları reklamlarındaki ‘Z’ harfini, Rusya’nın... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T14:48+0300

2022-03-30T14:48+0300

2022-03-30T14:50+0300

ukrayna krizi

rusya

baltık ülkeleri

z işareti

samsung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102986/75/1029867580_0:170:3501:2139_1920x0_80_0_0_70a7ae9858ec544ae73e60bcdc7b7659.jpg

MBC televizyonunun aktardığına göre, Letonya, Litvanya ve Estonya’da Samsung’un Galaxy Z serisi telefonlarındaki ‘Z’ harfi silindi. Bu adımın gerekçesi olarak, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonu bağlamında Moskova ile çatışma endişelerinin ve Rusya karşıtı duygulardaki artış gösterildi.‘Z’ harfinin kaldırılmasının firmanın Rusya pazarındaki lider konumunu koruması üzerinde olumsuz etkisi olabileceği de düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220323/louis-vouittonin-v-ve-zli-yeni-aksesuarlari-sosyal-medyada-gundem-oldu-operasyon-destegi-1054981708.html

rusya

baltık ülkeleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, baltık ülkeleri, z işareti, samsung