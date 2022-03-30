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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/samsung-baltik-ulkelerinde-galaxy-z-serisindeki-z-harfini-kaldirdi-1055168960.html
Samsung, Baltık ülkelerinde Galaxy Z serisindeki 'Z' harfini kaldırdı
Samsung, Baltık ülkelerinde Galaxy Z serisindeki 'Z' harfini kaldırdı
Güney Koreli Samsung şirketi, Letonya, Litvanya ve Estonya’da Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 cep telefonları reklamlarındaki ‘Z’ harfini, Rusya’nın... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:48+0300
2022-03-30T14:50+0300
ukrayna krizi
rusya
baltık ülkeleri
z işareti
samsung
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MBC televizyonunun aktardığına göre, Letonya, Litvanya ve Estonya’da Samsung’un Galaxy Z serisi telefonlarındaki ‘Z’ harfi silindi. Bu adımın gerekçesi olarak, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonu bağlamında Moskova ile çatışma endişelerinin ve Rusya karşıtı duygulardaki artış gösterildi.‘Z’ harfinin kaldırılmasının firmanın Rusya pazarındaki lider konumunu koruması üzerinde olumsuz etkisi olabileceği de düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/louis-vouittonin-v-ve-zli-yeni-aksesuarlari-sosyal-medyada-gundem-oldu-operasyon-destegi-1054981708.html
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rusya, baltık ülkeleri, z işareti, samsung

Samsung, Baltık ülkelerinde Galaxy Z serisindeki 'Z' harfini kaldırdı

14:48 30.03.2022 (güncellendi: 14:50 30.03.2022)
© REUTERS / Kim Hong-JiSamsung
Samsung - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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Güney Koreli Samsung şirketi, Letonya, Litvanya ve Estonya’da Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 cep telefonları reklamlarındaki ‘Z’ harfini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonuna destekle ilişkilendirildiği gerekçesiyle kaldırdı.
MBC televizyonunun aktardığına göre, Letonya, Litvanya ve Estonya’da Samsung’un Galaxy Z serisi telefonlarındaki ‘Z’ harfi silindi. Bu adımın gerekçesi olarak, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonu bağlamında Moskova ile çatışma endişelerinin ve Rusya karşıtı duygulardaki artış gösterildi.
‘Z’ harfinin kaldırılmasının firmanın Rusya pazarındaki lider konumunu koruması üzerinde olumsuz etkisi olabileceği de düşünülüyor.
Louis Vuitton - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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