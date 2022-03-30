https://tr.sputniknews.com/20220330/sancaktepede-bebegini-cop-konteynerine-atan-anne-gozaltinda-esim-cocuk-istemedigi-icin-attim-1055173920.html

Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında: 'Eşim, çocuk istemediği için attım'

Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında: 'Eşim, çocuk istemediği için attım'

İstanbul Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Pervin... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T17:03+0300

2022-03-30T17:03+0300

2022-03-30T17:03+0300

türkiye

bebek

anne

istanbul

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğu tespit ederek soruşturma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi.Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.'Eşim çocuk istemiyordu'Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi.Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim." dediği öğrenildi. ,Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

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bebek, anne, istanbul