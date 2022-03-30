https://tr.sputniknews.com/20220330/savunma-sanayii-baskani-demir-a400m-filomuz-tamamlandi-1055180227.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir: A400M filomuz tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: A400M filomuz tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10. ve son uçağımız da... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

a400m

filo

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin A400M filosunun tamamlandığını açıkladı.Demir, Twitter hesabından A400M filosuna ilişkin şu açıklamayı paylaştı:Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından da şu açıklama yapıldı:Söz konusu uçağın konsorsiyum dışı ilk kullanıcısının Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri olduğuna işaret edilen açıklamada, "2021 yılında imzalanan sözleşme ile Kazakistan, A400M uçağının dokuzuncu kullanıcı ülkesi olarak 2 adet uçak siparişi verdi. A400M Uçağı Nihai Montaj Hattı Ağustos 2007’de açıldı. A400M Uçağı’nın nihai montaj hattından uçuş hattına verilme töreni 26 Haziran 2008 tarihinde İspanya’da gerçekleştirildi. A400M Uçağının ilk uçuşu 11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.Projenin Türkiye adına yürütücülüğünü SSB yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:MSN 118 numaralı onuncu uçağın, proje kapsamında yeni konfigürasyon seviyesinde teslim edilen ilk uçak olduğu, daha önce envantere alınmış olan diğer uçaklara göre daha üst kabiliyetlere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Sözleşme kapsamında daha önce teslimatı tamamlanan A400M uçaklarımızın nihai konfigürasyona ulaştırılması adına yürütülen iyileştirme faaliyetleri Kayseri’de kurulan Retrofit Merkezi’nde sürdürülmekte olup bu kapsamda bugüne kadar 2 uçağımızın kabiliyet yükseltme (retrofit) faaliyeti başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katacak ve ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak onuncu uçağın, kabul test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri uçuş ekibi tarafından 30 Martta Kayseri/Erkilet 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldığı bildirildi.

türkiye

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a400m, filo