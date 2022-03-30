https://tr.sputniknews.com/20220330/singapurda-2-yil-aradan-sonra-ilk-idam-cezasi-uygulandi-1055160616.html
Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı
Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı
Kovid-19 nedeniyle infazları durduran Singapur'da 2 yıl aranın ardından ilk idam cezası infaz edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T11:36+0300
2022-03-30T11:36+0300
2022-03-30T11:43+0300
singapur
dünya
idam
ceza
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Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.Uyuşturucu sebebiyle daha önce hapis yatan Kahar, 2013’te ülkede uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu ve 2 yıl sonra idam cezası aldı.İdam cezasına karşı eylem yapan başta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ofisi olmak üzere insan hakları savunucuları Kahar'ın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep ediyordu.En son 2019'da idam cezası uygulandıSingapur'a 2010'da uyuşturucu sokmakla suçlanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı mahkum Nagaenthran K. Dharmalingam'ın, idam cezasının dün onaylanmasıyla sıradaki mahkum olabileceği belirtiliyor.Singapur, Kovid-19 nedeniyle infazları durdurmuş, en son Kasım 2019'da idam cezası uygulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/singapurda-69-iqya-sahip-uyusturucu-kacakcisinin-idam-cezasi-askiya-alindi-1050602227.html
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singapur, idam, ceza
Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı
11:36 30.03.2022 (güncellendi: 11:43 30.03.2022) Abone ol
Kovid-19 nedeniyle infazları durduran Singapur'da 2 yıl aranın ardından ilk idam cezası infaz edildi.
Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.
Uyuşturucu sebebiyle daha önce hapis yatan Kahar, 2013’te ülkede uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu ve 2 yıl sonra idam cezası aldı.
İdam cezasına karşı eylem yapan başta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ofisi olmak üzere insan hakları savunucuları Kahar'ın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep ediyordu.
En son 2019'da idam cezası uygulandı
Singapur'a 2010'da uyuşturucu sokmakla suçlanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı mahkum Nagaenthran K. Dharmalingam'ın, idam cezasının dün onaylanmasıyla sıradaki mahkum olabileceği belirtiliyor.
Singapur, Kovid-19 nedeniyle infazları durdurmuş, en son Kasım 2019'da idam cezası uygulamıştı.