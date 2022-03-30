https://tr.sputniknews.com/20220330/singapurda-2-yil-aradan-sonra-ilk-idam-cezasi-uygulandi-1055160616.html

Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı

Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı

Kovid-19 nedeniyle infazları durduran Singapur'da 2 yıl aranın ardından ilk idam cezası infaz edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T11:36+0300

2022-03-30T11:36+0300

2022-03-30T11:43+0300

singapur

dünya

idam

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055160590_0:43:993:601_1920x0_80_0_0_e09627afec86eb6dd803d627a00b4504.jpg

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.Uyuşturucu sebebiyle daha önce hapis yatan Kahar, 2013’te ülkede uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu ve 2 yıl sonra idam cezası aldı.İdam cezasına karşı eylem yapan başta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ofisi olmak üzere insan hakları savunucuları Kahar'ın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep ediyordu.En son 2019'da idam cezası uygulandıSingapur'a 2010'da uyuşturucu sokmakla suçlanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı mahkum Nagaenthran K. Dharmalingam'ın, idam cezasının dün onaylanmasıyla sıradaki mahkum olabileceği belirtiliyor.Singapur, Kovid-19 nedeniyle infazları durdurmuş, en son Kasım 2019'da idam cezası uygulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/singapurda-69-iqya-sahip-uyusturucu-kacakcisinin-idam-cezasi-askiya-alindi-1050602227.html

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

singapur, idam, ceza