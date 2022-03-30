Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220330/singapurda-2-yil-aradan-sonra-ilk-idam-cezasi-uygulandi-1055160616.html
Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı
Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı
Kovid-19 nedeniyle infazları durduran Singapur'da 2 yıl aranın ardından ilk idam cezası infaz edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T11:36+0300
2022-03-30T11:43+0300
singapur
dünya
idam
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055160590_0:43:993:601_1920x0_80_0_0_e09627afec86eb6dd803d627a00b4504.jpg
Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.Uyuşturucu sebebiyle daha önce hapis yatan Kahar, 2013’te ülkede uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu ve 2 yıl sonra idam cezası aldı.İdam cezasına karşı eylem yapan başta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ofisi olmak üzere insan hakları savunucuları Kahar'ın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep ediyordu.En son 2019'da idam cezası uygulandıSingapur'a 2010'da uyuşturucu sokmakla suçlanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı mahkum Nagaenthran K. Dharmalingam'ın, idam cezasının dün onaylanmasıyla sıradaki mahkum olabileceği belirtiliyor.Singapur, Kovid-19 nedeniyle infazları durdurmuş, en son Kasım 2019'da idam cezası uygulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/singapurda-69-iqya-sahip-uyusturucu-kacakcisinin-idam-cezasi-askiya-alindi-1050602227.html
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055160590_49:0:930:661_1920x0_80_0_0_fa71dd5a6a5e569418f80bb4f7e32e83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
singapur, idam, ceza

Singapur'da 2 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı

11:36 30.03.2022 (güncellendi: 11:43 30.03.2022)
© REUTERSNagaenthran K. Dharmalingam, Singapur, idam
Nagaenthran K. Dharmalingam, Singapur, idam - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Kovid-19 nedeniyle infazları durduran Singapur'da 2 yıl aranın ardından ilk idam cezası infaz edildi.
Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 68 yaşındaki Abdul Kahar Othman'ın asılmasıyla 2 yıl sonra yeniden idam cezaları uygulanmaya başlandı.
Uyuşturucu sebebiyle daha önce hapis yatan Kahar, 2013’te ülkede uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu ve 2 yıl sonra idam cezası aldı.
İdam cezasına karşı eylem yapan başta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ofisi olmak üzere insan hakları savunucuları Kahar'ın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep ediyordu.

En son 2019'da idam cezası uygulandı

Singapur'a 2010'da uyuşturucu sokmakla suçlanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı mahkum Nagaenthran K. Dharmalingam'ın, idam cezasının dün onaylanmasıyla sıradaki mahkum olabileceği belirtiliyor.
Singapur, Kovid-19 nedeniyle infazları durdurmuş, en son Kasım 2019'da idam cezası uygulamıştı.
Singapur’da zihinsel engelli olarak kabul edilen 69 IQ seviyesine sahip olan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Singapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı
8 Kasım 2021, 22:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала