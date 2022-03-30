https://tr.sputniknews.com/20220330/suudi-arabistan-onculugundeki-arap-koalisyonu-yemene-operasyonlarini-bugunden-itibaren-durduruyor-1055154216.html

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor

Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T02:20+0300

2022-03-30T02:20+0300

2022-03-30T02:20+0300

dünya

arap koalisyonu

yemen

saldırı

suudi arabistan

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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arap koalisyonu, yemen, saldırı, suudi arabistan