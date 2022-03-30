https://tr.sputniknews.com/20220330/suudi-arabistan-onculugundeki-arap-koalisyonu-yemene-operasyonlarini-bugunden-itibaren-durduruyor-1055154216.html
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor
Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T02:20+0300
2022-03-30T02:20+0300
2022-03-30T02:20+0300
dünya
arap koalisyonu
yemen
saldırı
suudi arabistan
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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arap koalisyonu, yemen, saldırı, suudi arabistan
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor
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Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.
Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.
Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.
KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.