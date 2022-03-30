https://tr.sputniknews.com/20220330/tazminatini-alamayan-isci-belediyenin-makam-aracini-haczettirdi-1055156750.html
Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi
Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi
Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Serkan Dönmez, tazminatı 60 bin TL alacağı için belediyenin makam aracını haczettirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T08:28+0300
2022-03-30T08:28+0300
2022-03-30T08:28+0300
türkiye
belediye
haciz
tazminat
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Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Dönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işine son verilen Dönmez, belediyeye tazminat davası açtı. Açılan davada Dönmez, 60 bin TL tazminat hakkı kazandı.Parası ödenmeyen Dönmez’in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Dönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL’nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz’a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.
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belediye, haciz, tazminat
Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi
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Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Serkan Dönmez, tazminatı 60 bin TL alacağı için belediyenin makam aracını haczettirdi.
Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Dönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işine son verilen Dönmez, belediyeye tazminat davası açtı. Açılan davada Dönmez, 60 bin TL tazminat hakkı kazandı.
Parası ödenmeyen Dönmez’in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Dönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL’nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz’a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.