https://tr.sputniknews.com/20220330/ticaret-bakanligindan-katara-25-milyon-kucukbas-canli-hayvan-ihracati-iddialarina-yalanlama-1055176468.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı' iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı' iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, 'Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığı'na ilişkin medyada yer alan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:10+0300

2022-03-30T18:10+0300

2022-03-30T18:13+0300

ticaret bakanlığı

türkiye

küçükbaş hayvan

katar

yalanlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/82/1041358204_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_2b482f0ceea2765c59f102c6571dd26a.jpg

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında 'Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı' yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.Bu yılın mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz'Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ticaret bakanlığı, küçükbaş hayvan, katar, yalanlama