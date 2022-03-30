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Türk Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Türk Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye
taha akgül
güreş
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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi.Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, "Gerçekten çok zor müsabaka geçti. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım." dedi."Avrupa şampiyonalarında 9'da 9 yaptım." diyen milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:Tokyo 2020'de bronz alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Hedef, Paris 2024. 1,5 yıl var, çok kısa bir süre. Bu form durumumuzu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek." diye konuştu.
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Türk Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti

22:03 30.03.2022 (güncellendi: 22:41 30.03.2022)
© AATaha Akgül
Taha Akgül - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi.
Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, "Gerçekten çok zor müsabaka geçti. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım." dedi.
"Avrupa şampiyonalarında 9'da 9 yaptım." diyen milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:
"Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi, kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekildim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun, herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum."
Tokyo 2020'de bronz alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Hedef, Paris 2024. 1,5 yıl var, çok kısa bir süre. Bu form durumumuzu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek." diye konuştu.
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