https://tr.sputniknews.com/20220330/turk-milli-guresci-taha-akgul-kariyerindeki-9-avrupa-sampiyonlugunu-elde-etti-1055182079.html

Türk Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Türk Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

taha akgül

güreş

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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi.Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, "Gerçekten çok zor müsabaka geçti. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım." dedi."Avrupa şampiyonalarında 9'da 9 yaptım." diyen milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:Tokyo 2020'de bronz alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Hedef, Paris 2024. 1,5 yıl var, çok kısa bir süre. Bu form durumumuzu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek." diye konuştu.

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türkiye, taha akgül, güreş