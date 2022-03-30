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Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri, 'savunma ilişkilerini geliştirme amacıyla' görüştü
Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri, 'savunma ilişkilerini geliştirme amacıyla' görüştü
Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetlerinin, her iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini geliştirmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda görüş... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Millî Savunma Bakanlığında 29 Mart 2022 tarihinde bir araya geldi. İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu." denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, fransa

Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri, 'savunma ilişkilerini geliştirme amacıyla' görüştü

15:39 30.03.2022 (güncellendi: 15:40 30.03.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetlerinin, her iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini geliştirmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda görüş alışverişinde bulundukları açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Millî Savunma Bakanlığında 29 Mart 2022 tarihinde bir araya geldi. İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu." denildi.
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