https://tr.sputniknews.com/20220330/turk-ve-fransiz-savunma-bakanligi-heyetleri-savunma-iliskilerini-gelistirme-amaciyla-gorustu-1055170729.html

Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri, 'savunma ilişkilerini geliştirme amacıyla' görüştü

Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri, 'savunma ilişkilerini geliştirme amacıyla' görüştü

Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetlerinin, her iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini geliştirmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda görüş... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T15:39+0300

2022-03-30T15:39+0300

2022-03-30T15:40+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

fransa

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Millî Savunma Bakanlığında 29 Mart 2022 tarihinde bir araya geldi. İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu." denildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, fransa