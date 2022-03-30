https://tr.sputniknews.com/20220330/turkiyenin-sera-gazi-emisyonu-2020de-yuzde-31-artti-1055160160.html

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2020'de yüzde 3.1 arttı

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2020'de yüzde 3.1 arttı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 523,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T11:32+0300

2022-03-30T11:32+0300

2022-03-30T11:32+0300

yaşam

sera gazı

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 70,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 14 ile tarım, yüzde 12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,1 ile atık sektörü takip etti.Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2019'da 6,2 ton ve 2020'de 6,3 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.Böylece, 2020'de toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 523,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.Enerji sektörü emisyonları arttıEnerji sektörü emisyonları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 367,6 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı.Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 66,8 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.Bu dönemde tarım sektörü emisyonları ise yüzde 7,5 artarak 73,2 milyon ton CO2 eşdeğeri oldu. Atık sektörü emisyonları ise yüzde 2,1 artarak 16,4 milyon ton CO2 eşdeğerine yükseldi.

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sera gazı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)