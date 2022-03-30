https://tr.sputniknews.com/20220330/ulastirma-bakanligindan-kilicdaroglunun-iddialarina-yanit-acikca-soylenen-yalanlar-sasirtmadi-1055177795.html

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Açıkça söylenen yalanlar şaşırtmadı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Açıkça söylenen yalanlar şaşırtmadı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi projelerimiz, ülkemizin... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:51+0300

2022-03-30T18:51+0300

2022-03-30T19:02+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

köprü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054065021_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad4a422d66a980b26b9ad95798a15f0.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yönelik açıklama yapıldı.Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya dikkatin çekildiği açıklamada, "Bakanlığımız sorumluluğunda hayata geçirilen bazı projeler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Genel Başkanın bu beyanlarında açıkça yalan söylemesi bizleri artık şaşırtmamakta ancak ülkemiz adına üzmeye devam etmektedir. Yalan ve iftira siyasetindeki bu ısrarları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur" ifadeleri yer aldı."'3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyar dolar veriyoruz' ifadesi yalandır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"26 Ağustos 2016 tarihinde milletimizin hizmetine sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte toplam yatırım ve işletme süresi 10 yıl 2 ay 20 gündür. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile hayata geçirilen, İstanbul’un ve Marmara Bölgesi için oluşturulacak Marmara Otoyol Ringi’nin önemli parçalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşaat maliyeti 818 milyon dolardır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 138 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy kesimi için Yapım, İşletme, Finansman, Bakım-Onarım ve Yenileme maliyetleri toplam 7.18 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 6.9 milyar dolardır, şimdiye dek Köprü için toplam 3.3 milyar liralık ödeme yapılmıştır.Osmangazi Köprüsü 1.2 milyar dolar; biz 15 milyar dolar veriyoruz ifadesi de yalandır. 1 Temmuz 2016 tarihinde açılan, İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında, Yap İşlet Devret modeli ile inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nün toplam inşaat ve işletme süresi 15 yıl 9 ay 24 gündür. Osmangazi Köprüsü’nün yapım maliyeti 1.48 milyar dolardır. Osmangazi Köprüsü ve 384 km’lik İzmir-İstanbul Otoyolu için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri işletme yılı sonu toplam 13.6 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 12.9 milyar dolardır."‘Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır’"Zafer Havaalanı’nın şimdi açığını kapatmak için Eskişehir’deki havaalanını kapatıyorlar. Eskişehir’deki havaalanını Yılmaz Büyükerşen devletten, Hazine’den bir kuruş almadan yaptı' ifadeleri de yalandır" değerlendirmesine yer verilen açıklamaya, şöyle devam edildi:‘İstanbul Havalimanı’nın kar yağışı sırasında hiçbir bölümü çökmemiştir’Açıklamada, "’İstanbul Havaalanı, şu kar yağışında bir bölümü çöken havaalanı. 6.3 milyar euroya garanti vermişler, maliyetini henüz tam bilemiyoruz. Bunlar 2 milyar 100 milyon euro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla 2 milyar 100 milyon euroyu sildi’ ifadeleri de yalandır" görüşüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İstanbul Havalimanı’nın kar yağışı sırasında hiçbir bölümü çökmemiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çatısında kısmi çökme meydana gelen yapı, İstanbul Havalimanı’na 7 km uzaklıkta, geçici olarak faaliyet gösteren bir binadır. Yap İşlet Devret modeli ile hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında 23.4 milyon yolcu, 2021 yılında ise 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında iki yıl üst üste yolcu sayısı sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bilindiği gibi İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılında, garanti edilen 233.1 milyon euroluk Dış Hat Yolcu Gelirini aştığı için devlete 22.4 milyon euro tutarında ek ödeme yapmıştır.İstanbul Havalimanı’nın inşaat ve işletmesini üstelenen İGA’nın 2 milyar 100 milyon euroyu ödemediği ve borcun silindiği iddiası yalandır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kovid-19 salgınından etkilenen Yap-İşlet-Devret (YİD) ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketini devreye almıştır. Bu karar uyarınca DHMİ, Kovid-19 salgınını mücbir sebep kabul ederek, tarafların yükümlülüklerini pandemi etkisinin devam ettiği dönem boyunca karşılıklı olarak askıya almıştır."‘Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşasında pay sahibi olan projelerin, Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçmesi için gerekli altyapıyı sağladığına vurgu yapılan açıklamada, şu değerlendirmeler yer buldu:

https://tr.sputniknews.com/20220329/kilicdaroglu-sosyal-hizmetler-bakanliginin-sosyal-devletten-haberi-yok-1055135213.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, köprü