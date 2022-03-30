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https://tr.sputniknews.com/20220330/will-smithin-esi-jada-pinkett-smith-tokat-olayindan-sonra-ilk-kez-konustu-iyilesme-mevsimi-1055165427.html
Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, tokat olayından sonra ilk kez konuştu: 'İyileşme mevsimi'
Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, tokat olayından sonra ilk kez konuştu: 'İyileşme mevsimi'
ABD'li aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, eşinin Akademi Ödülleri Töreni'nde komedyen ve sunucu Chris Rock'a attığı tokada ilişkin ilk kez paylaşımda... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-30T14:08+0300
yaşam
will smith
tokat
akademi ödülleri
oscar
konuşma
chris rock
ödül
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ABD'li ünlü aktör Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla gündem olmuştu. Ödül töreninin organizatörleri tarafından kınanan Smith, pazartesi günü bir özür açıklaması yaparak, şiddet içeren söz konusu eylemi için 'zehirli ve yıkıcı' ifadelerini kullandı. Olay hakkında suskunluğunu bozan Jada Pinkett Smith, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Pinkett Smith'in, 11.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından pembe bir arka planla bir mesaj paylaştı. Ünlü aktrisin mesajında, "Bu bir iyileşme mevsimi ve ben bunun için buradayım" notu yer aldı. Pinkett Smith'in gönderiye bir başlık eklememesi ve yanıt verebilecek kişi sayısını sınırlı tutması da dikkat çekti. Öte yandan, ünlü komedyen ve sunucu Chris Rock da ödül töreninde yaşananlar hakkında ya da Will Smith'in özrüyle ilgili henüz açıklamada bulunmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/will-smith-chris-rocka-sahnede-attigi-tokat-icin-ozur-diledi-1055123765.html
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will smith, tokat, akademi ödülleri, oscar, konuşma, chris rock, ödül, oscar ödül töreni

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, tokat olayından sonra ilk kez konuştu: 'İyileşme mevsimi'

13:46 30.03.2022 (güncellendi: 14:08 30.03.2022)
© AP PhotoWill Smith - Jada Pinkett Smith
Will Smith - Jada Pinkett Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AP Photo
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ABD'li aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, eşinin Akademi Ödülleri Töreni'nde komedyen ve sunucu Chris Rock'a attığı tokada ilişkin ilk kez paylaşımda bulundu. Instagram hesabından kısa bir açıklama yapan ünlü aktris, törende yaşananlara ilişkin "Bu bir iyileşme mevsimi" ifadelerini kullandı.
ABD'li ünlü aktör Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla gündem olmuştu. Ödül töreninin organizatörleri tarafından kınanan Smith, pazartesi günü bir özür açıklaması yaparak, şiddet içeren söz konusu eylemi için 'zehirli ve yıkıcı' ifadelerini kullandı.
Olay hakkında suskunluğunu bozan Jada Pinkett Smith, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Pinkett Smith'in, 11.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından pembe bir arka planla bir mesaj paylaştı. Ünlü aktrisin mesajında, "Bu bir iyileşme mevsimi ve ben bunun için buradayım" notu yer aldı.
Pinkett Smith'in gönderiye bir başlık eklememesi ve yanıt verebilecek kişi sayısını sınırlı tutması da dikkat çekti.
Öte yandan, ünlü komedyen ve sunucu Chris Rock da ödül töreninde yaşananlar hakkında ya da Will Smith'in özrüyle ilgili henüz açıklamada bulunmadı.
Will Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
YAŞAM
Will Smith, Chris Rock'a sahnede attığı tokat için özür diledi
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