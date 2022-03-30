https://tr.sputniknews.com/20220330/will-smithin-esi-jada-pinkett-smith-tokat-olayindan-sonra-ilk-kez-konustu-iyilesme-mevsimi-1055165427.html

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, tokat olayından sonra ilk kez konuştu: 'İyileşme mevsimi'

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, tokat olayından sonra ilk kez konuştu: 'İyileşme mevsimi'

ABD'li aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, eşinin Akademi Ödülleri Töreni'nde komedyen ve sunucu Chris Rock'a attığı tokada ilişkin ilk kez paylaşımda... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:46+0300

2022-03-30T13:46+0300

2022-03-30T14:08+0300

yaşam

will smith

tokat

akademi ödülleri

oscar

konuşma

chris rock

ödül

oscar ödül töreni

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ABD'li ünlü aktör Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla gündem olmuştu. Ödül töreninin organizatörleri tarafından kınanan Smith, pazartesi günü bir özür açıklaması yaparak, şiddet içeren söz konusu eylemi için 'zehirli ve yıkıcı' ifadelerini kullandı. Olay hakkında suskunluğunu bozan Jada Pinkett Smith, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Pinkett Smith'in, 11.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından pembe bir arka planla bir mesaj paylaştı. Ünlü aktrisin mesajında, "Bu bir iyileşme mevsimi ve ben bunun için buradayım" notu yer aldı. Pinkett Smith'in gönderiye bir başlık eklememesi ve yanıt verebilecek kişi sayısını sınırlı tutması da dikkat çekti. Öte yandan, ünlü komedyen ve sunucu Chris Rock da ödül töreninde yaşananlar hakkında ya da Will Smith'in özrüyle ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220329/will-smith-chris-rocka-sahnede-attigi-tokat-icin-ozur-diledi-1055123765.html

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