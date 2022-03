https://tr.sputniknews.com/20220330/youtube-medyaya-yonelik-saldirilarini-surduruyor-6-yillik-rt-programi-platformdan-kaldirildi-1055157780.html

YouTube medyaya yönelik saldırılarını sürdürüyor: 6 yıllık RT programı platformdan kaldırıldı

YouTube medyaya yönelik saldırılarını sürdürüyor: 6 yıllık RT programı platformdan kaldırıldı

YouTube, Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges'in Emmy adayı RT (Russia Today) programı 'On Contact'ın 6 yıllık bölümlerini platformdan kaldırdı.

Gazeteci Chris Hedges, ScheerPost'ta 'Kaybolmak Üzerine' başlıklı bir makale kaleme aldı. Programının YouTube'dan kaldırılması hakkında yazan Hedges'e göre, platform tarafından herhangi bir açıklama veya uyarı yapılmazken, videolar birden ortadan kayboldu.6 yıldır RT'de (Russia Today) yayınlanan 'On Contact' adlı şovun editoryal kontrolünü de sağlayan Hedges, şu ifadeleri kullandı:'On Contact', çok çeşitli kişilerle yapılan röportajları içeriyordu. Noam Chomsky ve Cornel West gibi sosyal yorumcular, edebiyatçı Russell Banks, gazeteciler Glenn Greenwald ve Matt Taibbi ve insan hakları avukatı Steven Donziger ve birçok kişi dahil olmak üzere programda birçok farklı ses yer aldı.RT America (eski adıyla Russia Today America), Rusya hükümeti tarafından finanse ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından RT, ABD'de internette yasaklanmış ve YouTube'dan kaldırılmıştı. AB ve İngiltere de Rusya'ya yaptırımlar kapsamında RT ve Sputnik'i yasaklama kararı almıştı.Rus medyasının Batı'da yasaklanmasının gerekçesi, özellikle Ukrayna'daki durumla ilgili olarak 'Rus dezenformasyonunun' yayıldığı iddialarıydı. On Contact'ın kaldırılmasıyla birlikte gerekçe, görünüşe göre sadece Ukrayna'yı değil, Rusya ile zayıf bir bağlantısı olan her türlü bilgiyi içerecek şekilde genişletildi.'On Contact'ın Ukrayna'daki durumu tartışmadığını, öncelikli odak noktasının Batı'nın gündemindeki konular olduğunu söyleyen eski New York Times gazetecisi ve programın yaratıcısı Hedges, şöyle devam etti:ABD'li teknoloji devleri, hükümetlerinin dış politika hedeflerini tatmin etmeye çalışırken sansürlenen tek kanal Hedges'in kanalı olmadı. Progressive Soapbox ve Status Coup gibi yayınlar, 6 Ocak Kongre Baskını'nın paylaştıkları için kapatıldı.Hindistan merkezli haber kanalı WION'un YouTube kanalı da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasının bazı bölümlerini yayınladığı için askıya alındı. WION, Batılı kuruluşların da konuşmayı yayınladığını ancak platformdan kaldırılmadığını söyledi."ABD Kongresi yakın zamanda sosyal medya platformlarına 'dezenformasyon'la mücadele etmeleri için baskı yapmaya başladı. Büyük teknoloji şirketlerinin dünya genelindeki devasa kapsamıyla birlikte bu 'özel' sansürün, neredeyse hükümet sansürü kadar etkili olduğu Batılı makamlarca anlaşıldı" diyen Hedges, şöyle devam etti:Hedges hayranları, gazetecinin diğer çalışmalarını ScheerPost'ta veya Substack kanalında bulabilirler.

