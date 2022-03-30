https://tr.sputniknews.com/20220330/youtube-medyaya-yonelik-saldirilarini-surduruyor-6-yillik-rt-programi-platformdan-kaldirildi-1055157780.html
YouTube medyaya yönelik saldırılarını sürdürüyor: 6 yıllık RT programı platformdan kaldırıldı
YouTube medyaya yönelik saldırılarını sürdürüyor: 6 yıllık RT programı platformdan kaldırıldı
YouTube, Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges'in Emmy adayı RT (Russia Today) programı 'On Contact'ın 6 yıllık bölümlerini platformdan kaldırdı. Edges, karara... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T10:42+0300
2022-03-30T10:42+0300
2022-03-30T11:00+0300
ukrayna krizi
youtube
rt
russia today (rt)
program
saldırı
sansür
yayın
açıklama
batı
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Gazeteci Chris Hedges, ScheerPost'ta 'Kaybolmak Üzerine' başlıklı bir makale kaleme aldı. Programının YouTube'dan kaldırılması hakkında yazan Hedges'e göre, platform tarafından herhangi bir açıklama veya uyarı yapılmazken, videolar birden ortadan kayboldu.6 yıldır RT'de (Russia Today) yayınlanan 'On Contact' adlı şovun editoryal kontrolünü de sağlayan Hedges, şu ifadeleri kullandı:'On Contact', çok çeşitli kişilerle yapılan röportajları içeriyordu. Noam Chomsky ve Cornel West gibi sosyal yorumcular, edebiyatçı Russell Banks, gazeteciler Glenn Greenwald ve Matt Taibbi ve insan hakları avukatı Steven Donziger ve birçok kişi dahil olmak üzere programda birçok farklı ses yer aldı.RT America (eski adıyla Russia Today America), Rusya hükümeti tarafından finanse ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından RT, ABD'de internette yasaklanmış ve YouTube'dan kaldırılmıştı. AB ve İngiltere de Rusya'ya yaptırımlar kapsamında RT ve Sputnik'i yasaklama kararı almıştı.Rus medyasının Batı'da yasaklanmasının gerekçesi, özellikle Ukrayna'daki durumla ilgili olarak 'Rus dezenformasyonunun' yayıldığı iddialarıydı. On Contact'ın kaldırılmasıyla birlikte gerekçe, görünüşe göre sadece Ukrayna'yı değil, Rusya ile zayıf bir bağlantısı olan her türlü bilgiyi içerecek şekilde genişletildi.'On Contact'ın Ukrayna'daki durumu tartışmadığını, öncelikli odak noktasının Batı'nın gündemindeki konular olduğunu söyleyen eski New York Times gazetecisi ve programın yaratıcısı Hedges, şöyle devam etti:ABD'li teknoloji devleri, hükümetlerinin dış politika hedeflerini tatmin etmeye çalışırken sansürlenen tek kanal Hedges'in kanalı olmadı. Progressive Soapbox ve Status Coup gibi yayınlar, 6 Ocak Kongre Baskını'nın paylaştıkları için kapatıldı.Hindistan merkezli haber kanalı WION'un YouTube kanalı da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasının bazı bölümlerini yayınladığı için askıya alındı. WION, Batılı kuruluşların da konuşmayı yayınladığını ancak platformdan kaldırılmadığını söyledi."ABD Kongresi yakın zamanda sosyal medya platformlarına 'dezenformasyon'la mücadele etmeleri için baskı yapmaya başladı. Büyük teknoloji şirketlerinin dünya genelindeki devasa kapsamıyla birlikte bu 'özel' sansürün, neredeyse hükümet sansürü kadar etkili olduğu Batılı makamlarca anlaşıldı" diyen Hedges, şöyle devam etti:Hedges hayranları, gazetecinin diğer çalışmalarını ScheerPost'ta veya Substack kanalında bulabilirler.
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YouTube medyaya yönelik saldırılarını sürdürüyor: 6 yıllık RT programı platformdan kaldırıldı
10:42 30.03.2022 (güncellendi: 11:00 30.03.2022) Abone ol
YouTube, Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges'in Emmy adayı RT (Russia Today) programı 'On Contact'ın 6 yıllık bölümlerini platformdan kaldırdı. Edges, karara "Totaliter sistemlerde birden yok olabiliyorsunuz. (Programdaki) biyografilerin Putin ile nasıl bir bağlantısı olabileceğini anlamakta güçlük çekiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
Gazeteci Chris Hedges, ScheerPost'ta 'Kaybolmak Üzerine' başlıklı bir makale kaleme aldı. Programının YouTube'dan kaldırılması hakkında yazan Hedges'e göre, platform tarafından herhangi bir açıklama veya uyarı yapılmazken, videolar birden ortadan kayboldu.
6 yıldır RT'de (Russia Today) yayınlanan 'On Contact' adlı şovun editoryal kontrolünü de sağlayan Hedges, şu ifadeleri kullandı:
“YouTube'dan herhangi bir soruşturma veya bildirim almadım. Videolar birden kayboldu. Totaliter sistemlerde birden yok olabiliyorsunuz. Bunun 'Rus propagandasını' sansürlemek adına yapıldığını düşünüyorum. 'Ulysses' hakkında ayrıntılı bir tartışmanın veya Susan Sontag ile J. Robert Oppenheimer'ın biyografilerinin Putin ile nasıl bir bağlantısı olabileceğini anlamakta güçlük çekiyorum. Programda gerçekten de Rusya'yı ele alan tek bir bölüm yok.”
'On Contact', çok çeşitli kişilerle yapılan röportajları içeriyordu. Noam Chomsky ve Cornel West gibi sosyal yorumcular, edebiyatçı Russell Banks, gazeteciler Glenn Greenwald ve Matt Taibbi ve insan hakları avukatı Steven Donziger ve birçok kişi dahil olmak üzere programda birçok farklı ses yer aldı.
RT America (eski adıyla Russia Today America), Rusya hükümeti tarafından finanse ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından RT, ABD'de internette yasaklanmış ve YouTube'dan kaldırılmıştı. AB ve İngiltere de Rusya'ya yaptırımlar kapsamında RT ve Sputnik'i yasaklama kararı almıştı.
Rus medyasının Batı'da yasaklanmasının gerekçesi, özellikle Ukrayna'daki durumla ilgili olarak 'Rus dezenformasyonunun' yayıldığı iddialarıydı. On Contact'ın kaldırılmasıyla birlikte gerekçe, görünüşe göre sadece Ukrayna'yı değil, Rusya ile zayıf bir bağlantısı olan her türlü bilgiyi içerecek şekilde genişletildi.
'On Contact'ın Ukrayna'daki durumu tartışmadığını, öncelikli odak noktasının Batı'nın gündemindeki konular olduğunu söyleyen eski New York Times gazetecisi ve programın yaratıcısı Hedges, şöyle devam etti:
“RT'deydim çünkü ABD emperyalizminin, militarizmin, iki iktidar partisinin kurumsal kontrolünün sesli bir eleştirmeni olarak ve özellikle 'İsrail'e Karşı Boykot' hareketini desteklediğim için kara listeye alındım. Çekoslovakya'daki komünist rejim sırasında tanıdığım muhalif Vaclav Havel'in Amerika'nın Sesi'ne çıkmasıyla aynı nedenden dolayı RT'deydim. Havel, Washington'ın politikalarına, benim Moskova'nınkilere duyduğum sevgiden daha fazlasını beslemiyordu."
ABD'li teknoloji devleri, hükümetlerinin dış politika hedeflerini tatmin etmeye çalışırken sansürlenen tek kanal Hedges'in kanalı olmadı. Progressive Soapbox ve Status Coup gibi yayınlar, 6 Ocak Kongre Baskını'nın paylaştıkları için kapatıldı.
Hindistan merkezli haber kanalı WION'un YouTube kanalı da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasının bazı bölümlerini yayınladığı için askıya alındı. WION, Batılı kuruluşların da konuşmayı yayınladığını ancak platformdan kaldırılmadığını söyledi.
"ABD Kongresi yakın zamanda sosyal medya platformlarına 'dezenformasyon'la mücadele etmeleri için baskı yapmaya başladı. Büyük teknoloji şirketlerinin dünya genelindeki devasa kapsamıyla birlikte bu 'özel' sansürün, neredeyse hükümet sansürü kadar etkili olduğu Batılı makamlarca anlaşıldı" diyen Hedges, şöyle devam etti:
“Yıllar önce kusurlu olmasına rağmen, nüfusun tüm kesimlerini, özellikle de yoksulları ve sosyal eleştirmenleri görünmez kılmayan bir basınımız vardı. ABD askerleri tarafından My Lai'de 500 silahsız Vietnamlı sivilin katledildiğini ve Ebu Gureyb Cezaevi'ndeki işkenceyi ifşa eden en büyük araştırmacı gazetecimiz Seymour Hersh'in ABD'de yayın yapmakta zorlanması belki de düşündürücüdür. Sizi Seymour ile Amerikan medyasının çürümüş durumu hakkında yaptığım röportaja yönlendirirdim ama artık YouTube'da yok.”
Hedges hayranları, gazetecinin diğer çalışmalarını ScheerPost'ta veya Substack kanalında bulabilirler.