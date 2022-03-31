https://tr.sputniknews.com/20220331/abd-baskani-biden-180-milyon-varilin-uzerinde-petrolun-serbest-birakilmasina-izin-veriyorum-1055218057.html

ABD Başkanı Biden: 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum

ABD Başkanı Biden: 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini, bunun benzin... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T23:04+0300

2022-03-31T23:04+0300

2022-03-31T23:03+0300

ukrayna krizi

joe biden

petrol

benzin

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055218032_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_532176c2053f8c1cde5a1e96127be031.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları ve bununla mücadeleye ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun fiyat artışlarına neden olarak Amerikalıları ve müttefiklerini etkilediğine işaret eden Biden, benzin fiyatlarıyla ilgili sorunun Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki durumdan kaynaklandığını vurguladı.Biden, ülkede yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Ne kadar acıttığını biliyorum" ifadesini kullandı.ABD'de ortalama benzin fiyatının "Putin'in savaşı" nedeniyle üç aydan kısa sürede yaklaşık 1 dolar arttığını söyleyen Biden, yeterli arzın olmadığını, petrol arzında artışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.'Bazı petrol şirketleri durumu istismar etti'Biden, bazı petrol şirketlerinin durumu istismar ettiğini belirterek, Ukrayna'daki operasyonun bu şirketler için "daha yüksek kar" anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.Petrol şirketlerinin "ülkenin iyiliği için adım atması" ve müşteriler için rahatlama sağlaması gerektiğini vurgulayan Biden, petrol ve gaz şirketlerinin yaklaşık 9 bin kullanılmayan ancak üretim izni onaylanmış alana sahip olduğunu dile getirdi. Biden şu ifadeleri kullandı:ABD'nin enerji bağımsızlığına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Biden, "Böylece bu sorunla bir daha asla uğraşmak zorunda kalmayacağız" diye konuştu.Biden, rezervlerden petrol piyasaya sürmenin ABD'de benzin fiyatlarını galon başına 10 ila 35 sent civarında düşürebileceğini, bunun müttefiklerin ne kadar petrolü piyasaya sunacağına da bağlı olduğunu vurguladı.Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'ye yakın artış gösterdi. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4.23 dolara ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220331/beyaz-saray-biden-abdnin-stratejik-rezervlerinden-gunde-1-milyon-varil-petrolu-serbest-birakacak-1055216572.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, petrol, benzin, rusya, ukrayna