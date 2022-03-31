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Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da IŞİD’e yönelik operasyonda yabancı uyruklu yedi kişi gözaltına alındı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, yedi zanlının adreslerine operasyon düzenledi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.Gözaltına alınan yedi zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

09:41 31.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Adana'da IŞİD’e yönelik operasyonda yabancı uyruklu yedi kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, yedi zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
Gözaltına alınan yedi zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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