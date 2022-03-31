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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/afrikali-liderlerden-ukrayna-konulu-toplanti-tarafsiz-kalmaya-calisiyoruz-1055189313.html
Afrikalı liderlerden Ukrayna konulu toplantı: 'Tarafsız kalmaya çalışıyoruz'
Afrikalı liderlerden Ukrayna konulu toplantı: 'Tarafsız kalmaya çalışıyoruz'
Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelen Afrikalı liderler, birçok Afrika ülkesinin diplomasiye şans vermek ve radikal bir değişim geçiren dünyada kendi... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T10:01+0300
2022-03-31T10:02+0300
ukrayna krizi
afrika
ukrayna
yaptırım
rusya
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Afrikalı liderler, Ukrayna krizini tartışmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konferans düzenledi.The National'da yer alan habere göre, Tanzanya Devlet Başkan Yardımcısı Philip Mpango, yaptığı açıklamada, dünyanın diplomasiye bir şans vermesini istediklerini için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan karara çekimser oy verdiklerini söyledi.Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunan ancak bağlayıcı olmayan karar, 17 Afrika ülkesi de dahil olmak üzere 5 aleyhte ve 35 çekimser oyla 141 BM üyesi ülkeden onay almıştı.'Çin ve Hindistan'ın küresel ekonomik sahnede yükselişiyle tektonik plakaların kaydığına tanık oluyoruz'Afrika kıtasının 'önemli bir dönemden geçtiğine' vurgu yapan Mpango, yerleşik sömürgecilerin, Afrika'nın doğu dünyasıyla daha fazla iş yaptığı ve ticaret yollarının dönüştüğünü gördüğünü belirtti. Mpango, "Bu, kıtanın kültürünü çeşitlendirerek dünyayla daha iyi etkileşim kurması için teknolojiyi de kullanarak ilerleme kaydetmesi için bir fırsat" dedi.Mpango, "Özellikle Çin ve Hindistan'ın küresel ekonomik sahnede yükselişiyle tektonik plakaların kaydığına tanık oluyoruz" değerlendirmesini yaptı. Devlet Başkan Yardımcısı Mpango, "Gıda fiyatlarında şimdiden hızlı artışlar gördük, ayrıca gübre maliyetlerinin arttığını ve çelik fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.'Yıllarca insanlar, 'Savaş için endişelenme o sadece Afrika'da olur' dediler'Öte yandan Gine Başbakanı Mohamed Beavogui, değişen küresel koşulların Afrika ülkelerinin kendileri için yeni bir yol çizmeleri için fırsat sunduğunu dile getirdi.Dünya krizdeyken çok önemli bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Beavogui, şöyle devam etti: "Yıllarca insanlar, 'Savaş için endişelenme o sadece Afrika'da olur' dediler. Şimdi Avrupa'nın ortasında savaş var ve bizden bir anda seçim yapmamız isteniyor. Herkesin bir masa etrafında toplanıp birbirleriyle müzakere etmelerinin mümkün olup olmadığını görmek istiyoruz."Öte yandan Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, açıklamasında Afrika ülkelerinin dikkatini yoğunlaştırması gereken kendi sorunları olduğunu dile getirdi. Nabbanja, "Daha çok sorunumuz var ve diplomasinin yolu çekimser kalmaktan geçiyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220331/canli-ab-ile-abd-moskovaya-daha-fazla-yaptirimi-gorustu-1055187388.html
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afrika, ukrayna, yaptırım, rusya

Afrikalı liderlerden Ukrayna konulu toplantı: 'Tarafsız kalmaya çalışıyoruz'

10:01 31.03.2022 (güncellendi: 10:02 31.03.2022)
© Fotoğraf : Twitter / RobinahNabbanjaAfrikalı liderler, Ukrayna krizini tartışmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konferans düzenledi.
Afrikalı liderler, Ukrayna krizini tartışmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konferans düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Fotoğraf : Twitter / RobinahNabbanja
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Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelen Afrikalı liderler, birçok Afrika ülkesinin diplomasiye şans vermek ve radikal bir değişim geçiren dünyada kendi ekonomik ve siyasi geleceklerine odaklanmak üzere tarafsız kalmaya çalıştığını duyurdu.
Afrikalı liderler, Ukrayna krizini tartışmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konferans düzenledi.
The National'da yer alan habere göre, Tanzanya Devlet Başkan Yardımcısı Philip Mpango, yaptığı açıklamada, dünyanın diplomasiye bir şans vermesini istediklerini için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan karara çekimser oy verdiklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunan ancak bağlayıcı olmayan karar, 17 Afrika ülkesi de dahil olmak üzere 5 aleyhte ve 35 çekimser oyla 141 BM üyesi ülkeden onay almıştı.

'Çin ve Hindistan'ın küresel ekonomik sahnede yükselişiyle tektonik plakaların kaydığına tanık oluyoruz'

Afrika kıtasının 'önemli bir dönemden geçtiğine' vurgu yapan Mpango, yerleşik sömürgecilerin, Afrika'nın doğu dünyasıyla daha fazla iş yaptığı ve ticaret yollarının dönüştüğünü gördüğünü belirtti. Mpango, "Bu, kıtanın kültürünü çeşitlendirerek dünyayla daha iyi etkileşim kurması için teknolojiyi de kullanarak ilerleme kaydetmesi için bir fırsat" dedi.
Mpango, "Özellikle Çin ve Hindistan'ın küresel ekonomik sahnede yükselişiyle tektonik plakaların kaydığına tanık oluyoruz" değerlendirmesini yaptı. Devlet Başkan Yardımcısı Mpango, "Gıda fiyatlarında şimdiden hızlı artışlar gördük, ayrıca gübre maliyetlerinin arttığını ve çelik fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yıllarca insanlar, 'Savaş için endişelenme o sadece Afrika'da olur' dediler'

Öte yandan Gine Başbakanı Mohamed Beavogui, değişen küresel koşulların Afrika ülkelerinin kendileri için yeni bir yol çizmeleri için fırsat sunduğunu dile getirdi.
Dünya krizdeyken çok önemli bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Beavogui, şöyle devam etti: "Yıllarca insanlar, 'Savaş için endişelenme o sadece Afrika'da olur' dediler. Şimdi Avrupa'nın ortasında savaş var ve bizden bir anda seçim yapmamız isteniyor. Herkesin bir masa etrafında toplanıp birbirleriyle müzakere etmelerinin mümkün olup olmadığını görmek istiyoruz."
Öte yandan Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, açıklamasında Afrika ülkelerinin dikkatini yoğunlaştırması gereken kendi sorunları olduğunu dile getirdi. Nabbanja, "Daha çok sorunumuz var ve diplomasinin yolu çekimser kalmaktan geçiyor" diye konuştu.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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