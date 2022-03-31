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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/almanyada-rusca-konusan-ukraynali-kadinin-evine-boyali-saldiri-1055215609.html
Almanya’da Rusça konuşan Ukraynalı kadının evine boyalı saldırı
Almanya’da Rusça konuşan Ukraynalı kadının evine boyalı saldırı
Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan Ukraynalı kadının ailesi, aşırı milliyetçilerin saldırısına uğradı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:58+0300
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ukrayna krizi
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Ukrayna kökenli Katerina Şaron, Izvestiya gazetesine açıklamasında, çocuğunun dün akşam çöp çıkarırken evin kapısının üzerinde faşist simgenin çizildiğini gördüğünü söyledi. Şaron, “Yarım saat sonra işten dönen eşim polisi çağırdı. Polis, arabanın üzerinde de faşist simge tespit etti” dedi.Kapının üzerinde ayrıca ‘Yaşasın Ukrayna’ sloganının baş harflerinin çizildiğini anlatan kadın, “Büyük ihtimalle bunu Ukraynalılar yaptı. Rusça konuştuğum için yaptılar” ifadesini kullandı.Rusya doğumlu Alman olan eşinin 1996’dan beri Almanya’da yaşadığını, kendisinin de 2005’te bu ülkeye taşındığını anlatan Şaron, yerel sakinlerin, çiftin aralarında Rusça konuştuğunu duyduğunu söyledi. Ukrayna pasaportuna sahip olduğunu, ama bugüne kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını dile getiren üç çocuk annesi, polisin bu durumda hiçbir şey yapmadığı nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.Şaron, kız çocuğunun okulda, Rusça konuşup konuşmadığı yönündeki sorularla ve ailesinin Rusya vatandaşı olduğu yönündeki şüphelerle karşılaştığını da sözlerine ekledi.
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ukrayna, almanya, kadın

Almanya’da Rusça konuşan Ukraynalı kadının evine boyalı saldırı

20:58 31.03.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan Ukraynalı kadının ailesi, aşırı milliyetçilerin saldırısına uğradı.
Ukrayna kökenli Katerina Şaron, Izvestiya gazetesine açıklamasında, çocuğunun dün akşam çöp çıkarırken evin kapısının üzerinde faşist simgenin çizildiğini gördüğünü söyledi. Şaron, “Yarım saat sonra işten dönen eşim polisi çağırdı. Polis, arabanın üzerinde de faşist simge tespit etti” dedi.
Kapının üzerinde ayrıca ‘Yaşasın Ukrayna’ sloganının baş harflerinin çizildiğini anlatan kadın, “Büyük ihtimalle bunu Ukraynalılar yaptı. Rusça konuştuğum için yaptılar” ifadesini kullandı.
Rusya doğumlu Alman olan eşinin 1996’dan beri Almanya’da yaşadığını, kendisinin de 2005’te bu ülkeye taşındığını anlatan Şaron, yerel sakinlerin, çiftin aralarında Rusça konuştuğunu duyduğunu söyledi. Ukrayna pasaportuna sahip olduğunu, ama bugüne kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını dile getiren üç çocuk annesi, polisin bu durumda hiçbir şey yapmadığı nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.
Şaron, kız çocuğunun okulda, Rusça konuşup konuşmadığı yönündeki sorularla ve ailesinin Rusya vatandaşı olduğu yönündeki şüphelerle karşılaştığını da sözlerine ekledi.
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