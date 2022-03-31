https://tr.sputniknews.com/20220331/almanyada-rusca-konusan-ukraynali-kadinin-evine-boyali-saldiri-1055215609.html
Almanya’da Rusça konuşan Ukraynalı kadının evine boyalı saldırı
Almanya’da Rusça konuşan Ukraynalı kadının evine boyalı saldırı
Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan Ukraynalı kadının ailesi, aşırı milliyetçilerin saldırısına uğradı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:58+0300
2022-03-31T20:58+0300
2022-03-31T20:56+0300
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Ukrayna kökenli Katerina Şaron, Izvestiya gazetesine açıklamasında, çocuğunun dün akşam çöp çıkarırken evin kapısının üzerinde faşist simgenin çizildiğini gördüğünü söyledi. Şaron, “Yarım saat sonra işten dönen eşim polisi çağırdı. Polis, arabanın üzerinde de faşist simge tespit etti” dedi.Kapının üzerinde ayrıca ‘Yaşasın Ukrayna’ sloganının baş harflerinin çizildiğini anlatan kadın, “Büyük ihtimalle bunu Ukraynalılar yaptı. Rusça konuştuğum için yaptılar” ifadesini kullandı.Rusya doğumlu Alman olan eşinin 1996’dan beri Almanya’da yaşadığını, kendisinin de 2005’te bu ülkeye taşındığını anlatan Şaron, yerel sakinlerin, çiftin aralarında Rusça konuştuğunu duyduğunu söyledi. Ukrayna pasaportuna sahip olduğunu, ama bugüne kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını dile getiren üç çocuk annesi, polisin bu durumda hiçbir şey yapmadığı nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.Şaron, kız çocuğunun okulda, Rusça konuşup konuşmadığı yönündeki sorularla ve ailesinin Rusya vatandaşı olduğu yönündeki şüphelerle karşılaştığını da sözlerine ekledi.
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Almanya’da Rusça konuşan Ukraynalı kadının evine boyalı saldırı
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Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan Ukraynalı kadının ailesi, aşırı milliyetçilerin saldırısına uğradı.
Ukrayna kökenli Katerina Şaron, Izvestiya gazetesine açıklamasında, çocuğunun dün akşam çöp çıkarırken evin kapısının üzerinde faşist simgenin çizildiğini gördüğünü söyledi. Şaron, “Yarım saat sonra işten dönen eşim polisi çağırdı. Polis, arabanın üzerinde de faşist simge tespit etti” dedi.
Kapının üzerinde ayrıca ‘Yaşasın Ukrayna’ sloganının baş harflerinin çizildiğini anlatan kadın, “Büyük ihtimalle bunu Ukraynalılar yaptı. Rusça konuştuğum için yaptılar” ifadesini kullandı.
Rusya doğumlu Alman olan eşinin 1996’dan beri Almanya’da yaşadığını, kendisinin de 2005’te bu ülkeye taşındığını anlatan Şaron, yerel sakinlerin, çiftin aralarında Rusça konuştuğunu duyduğunu söyledi. Ukrayna pasaportuna sahip olduğunu, ama bugüne kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını dile getiren üç çocuk annesi, polisin bu durumda hiçbir şey yapmadığı nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.
Şaron, kız çocuğunun okulda, Rusça konuşup konuşmadığı yönündeki sorularla ve ailesinin Rusya vatandaşı olduğu yönündeki şüphelerle karşılaştığını da sözlerine ekledi.