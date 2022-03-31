https://tr.sputniknews.com/20220331/almanyada-yillik-enflasyon-yuzde-73-ile-1981den-bu-yana-en-yuksek-seviyesinde-1055186075.html
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde
Almanya'da geçen ay yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Ukrayna krizi sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarından dolayı Mart'ta yüzde 7.3'e yükseldi. Bu, 1981'den... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T01:33+0300
2022-03-31T01:33+0300
2022-03-31T01:34+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
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Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre, Şubat'ta yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Mart'ta yüzde 7.3'e çıkarak 1981'deki İran-Irak Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti Mart'ta yüzde 6.3'e yükselmesi yönündeydi.Enerji fiyatları yüzde 29.5 arttı Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden oldu. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek aylarda fiyatlarını artırmayı planlıyor.Savaştan dolayı enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 29.5 arttı. Bu oran, gıda fiyatlarında yüzde 6.2 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.
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almanya, enflasyon
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde
01:33 31.03.2022 (güncellendi: 01:34 31.03.2022) Abone ol
Almanya'da geçen ay yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Ukrayna krizi sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarından dolayı Mart'ta yüzde 7.3'e yükseldi. Bu, 1981'den bu yana görülen en yüksek seviye.
Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Şubat'ta yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Mart'ta yüzde 7.3'e çıkarak 1981'deki İran-Irak Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti Mart'ta yüzde 6.3'e yükselmesi yönündeydi.
Enerji fiyatları yüzde 29.5 arttı
Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden oldu. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek aylarda fiyatlarını artırmayı planlıyor.
Savaştan dolayı enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 29.5 arttı. Bu oran, gıda fiyatlarında yüzde 6.2 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.