https://tr.sputniknews.com/20220331/almanyada-yillik-enflasyon-yuzde-73-ile-1981den-bu-yana-en-yuksek-seviyesinde-1055186075.html

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da geçen ay yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Ukrayna krizi sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarından dolayı Mart'ta yüzde 7.3'e yükseldi. Bu, 1981'den... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T01:33+0300

2022-03-31T01:33+0300

2022-03-31T01:34+0300

ekonomi

almanya

enflasyon

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Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre, Şubat'ta yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Mart'ta yüzde 7.3'e çıkarak 1981'deki İran-Irak Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti Mart'ta yüzde 6.3'e yükselmesi yönündeydi.Enerji fiyatları yüzde 29.5 arttı Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden oldu. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek aylarda fiyatlarını artırmayı planlıyor.Savaştan dolayı enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 29.5 arttı. Bu oran, gıda fiyatlarında yüzde 6.2 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.

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almanya, enflasyon