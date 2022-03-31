https://tr.sputniknews.com/20220331/almanyanin-ardindan-avusturya-da-dogalgaz-tedariki-acil-durum-planinda-erken-uyari-alarmina-basti-1055213460.html

Almanya'nın ardından Avusturya da Doğalgaz Tedariki Acil Durum Planı’nda erken uyarı alarmına bastı

Almanya'nın ardından Avusturya da Doğalgaz Tedariki Acil Durum Planı’nda erken uyarı alarmına bastı

Ukrayna gerekçesiyle Batı'nın eşi benzeri görülmemiş yaptırımlarına uğrayan Rusya, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödeme almaya yarın geçecekken, bu... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T19:28+0300

2022-03-31T19:28+0300

2022-03-31T20:22+0300

ukrayna krizi

ab

avrupa

almanya

avusturya

karl nehammer

rusya

doğalgaz

acil durum

plan

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın rubleyle ödeme yapılması talebi nedeniyle üç aşamalı gaz tedariki acil durum planının ilk aşamasının etkinleştirildiği duyuruldu. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin rubleyle ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söylemişti. 'Arz durumunun daha da kötüleşebileceğine dair somut alamet'Avusturya başbakanlığı açıklamasında, erken uyarı düzeyini etkinleştirmenin, 'henüz müdahale önlemlerini tetiklemediği ve yalnızca gaz arz durumunun daha da kötüleşebileceğine dair somut ve güvenilir ipuçlarının bir göstergesi olduğu' belirtildi.'Üçüncü aşamaya geçilirse, karneyle gaz dağıtımı yapılabilir''Gaz piyasasını keşif ve gözlemleme faaliyetlerini sıkılaştırdıklarını, ama gaz tedarik güvencesi için ilave önlem uygulamadıklarını' aktaran başbakanlık açıklamasında, 'ancak acil kriz durumunda üçüncü aşamanın etkinleştirileceği ve o zaman karneyle (kısıtlı miktarda) gaz dağıtımı gibi önlemlerin devreye girebileceği' uyarısı yapıldı. "Şu anda teslimatlar güvenilir şekilde ve kısıtlama olmaksızın ulaşmaktadır. Bu, elbette değişebilir” denildi.Enerji Bakanı Leonore Gewessler de "Acil Durum Planı’nın erken uyarı aşamasına geçerek gaz piyasasındaki durumu daha da yakından gözlemliyoruz" diye konuştu.Erken uyarı düğmesine basan dördüncü Avrupa ülkesiAvusturya İtalya, Letonya ve Almanya'dan sonra Doğalgaz Tedariki Acil Durum Planı’nın erken uyarı aşamasını etkinleştiren dördüncü Avrupa ülkesi oldu.Nehammer hükümeti, Berlin'in alarm düğmesine basmasının ardından Viyana'daki muhalefet partilerinin baskısı üzerine bu adımı attı. 'Almanya, Rusya'nın tedariki durdurması olasılığına karşı hazırlıklıyken'Anamuhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) Enerji Sözcüsü Alois Schroll, "Komşumuz Almanya, Rusya'nın gaz tedarikini durdurması olasılığına karşı hazırlıklıyken, Bakan Gewessler'in durumun ciddiyetini fark etmeyi başaramadığı ve herhangi bir planının olmadığı aşikar" dedi. Schroll "Tepkisizlik siyasi sorumsuzluktur ve hem ekonomik hem de toplumsal belirsizliğe yol açar" uyarısında bulundu.Gaz stokları suyunu çektiAlmanya'dan da fazla Rus gazına bağımlı Avusturya, gaz ithalatının yüzde 80'ini Rusya'dan yapıyor. Ancak Avusturya'nın gaz depoları sadece yüzde 13 oranında dolu durumda.

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https://tr.sputniknews.com/20220331/almanya-ile-fransadan-ortak-aciklama-rus-gaz-akisinin-durmasi-senaryosuna-karsi-hazirlik-yapiyoruz-1055208379.html

https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyadan-dogalgaz-acil-durum-planinda-erken-uyari-seviyesi-depolar-yuzde-25-kapasiteyle-dolu-1055161019.html

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