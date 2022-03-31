https://tr.sputniknews.com/20220331/ankarada-yasa-disi-kripto-para-uretimi-yapan-yerlere-baskin-1055185822.html
Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın
Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollar ile Türkiye’ye getirildiği tespit edilen ve elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan mekanlara... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T01:11+0300
2022-03-31T01:11+0300
2022-03-31T01:22+0300
türkiye
ankara
jandarma
ayaş
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon gerçekleştirildi. Ayaş ilçesinin Çanıllı Uluyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 17 adet bilgisayar kasası, 114 adet ekran kartı, 19 adet güç kaynağı, 13 adet Usb bellek ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçen malzemelere el koyarken M.S. adlı şahıs hakkında adli işlemler başlattı.
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ankara, jandarma, ayaş
Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın
01:11 31.03.2022 (güncellendi: 01:22 31.03.2022) Abone ol
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollar ile Türkiye’ye getirildiği tespit edilen ve elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan mekanlara operasyon gerçekleştirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon gerçekleştirildi.
Ayaş ilçesinin Çanıllı Uluyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 17 adet bilgisayar kasası, 114 adet ekran kartı, 19 adet güç kaynağı, 13 adet Usb bellek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri ele geçen malzemelere el koyarken M.S. adlı şahıs hakkında adli işlemler başlattı.