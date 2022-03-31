https://tr.sputniknews.com/20220331/arac-kiralama-sitelerini-taklit-ederek-dolandiricilik-yapan-sebekeye-operasyonda-1-tutuklama-1055215096.html

Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama

Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama

İzmir merkezli 4 ilde, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T20:33+0300

2022-03-31T20:33+0300

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türkiye

izmir

operasyon

araç

araç kiralama

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Bilecik ve Artvin'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 6 şüpheliye de elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.İzmir merkezli İstanbul, Bilecik ve Artvin'de 2 gün önce kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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izmir, operasyon, araç, araç kiralama