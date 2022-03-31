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Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir
Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir
Yapılan bir araştırmada, haftada iki porsiyon yarım avokado tüketen kişilerin kalp ve damar hastalığı riskinin daha düşük olduğu ortaya konuldu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T16:19+0300
2022-03-31T16:19+0300
yaşam
avokado
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haberler
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UPI internet sitesinin haberine göre, ABD’de araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir avokado tüketimi ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı kapsayan bir çalışma yürüttü.Sonuçları, Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, 110 binden fazla kişinin verileri incelendi.Çalışmada, 9 bin 100’den fazla kişinin kalp hastalığına yakalandığı ve 5 bin 200’den fazla kişinin de felç geçirdiği bildirildi.Haftada iki kez, farklı zamanlarda yarım avokado tüketen kişilerin, hiç yemeyen ya da daha az yiyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 16, kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 21 azaldığı ifade edildi.Araştırmanın baş yazarı Lorena Pacheco, "Çalışma, bitki kaynaklı doymamış yağ tüketiminin beslenmeyi güçlendirebileceğine dair bir işaret sunuyor." dedi.Pacheco, haftada bir adet avokado tüketiminin kalp dostu beslenmenin bir parçası olduğunun altını çizdi.
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avokado, kalp krizi, haberler

Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir

16:19 31.03.2022
© WikipediaAvokado
Avokado - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Wikipedia
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Yapılan bir araştırmada, haftada iki porsiyon yarım avokado tüketen kişilerin kalp ve damar hastalığı riskinin daha düşük olduğu ortaya konuldu.
UPI internet sitesinin haberine göre, ABD’de araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir avokado tüketimi ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı kapsayan bir çalışma yürüttü.
Sonuçları, Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, 110 binden fazla kişinin verileri incelendi.
Çalışmada, 9 bin 100’den fazla kişinin kalp hastalığına yakalandığı ve 5 bin 200’den fazla kişinin de felç geçirdiği bildirildi.
Haftada iki kez, farklı zamanlarda yarım avokado tüketen kişilerin, hiç yemeyen ya da daha az yiyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 16, kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 21 azaldığı ifade edildi.
Araştırmanın baş yazarı Lorena Pacheco, "Çalışma, bitki kaynaklı doymamış yağ tüketiminin beslenmeyi güçlendirebileceğine dair bir işaret sunuyor." dedi.
Pacheco, haftada bir adet avokado tüketiminin kalp dostu beslenmenin bir parçası olduğunun altını çizdi.
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