https://tr.sputniknews.com/20220331/bakan-donmez-fiyat-artislarinin-faturalara-yansimasini-engelleyecegiz-1055193047.html

Bakan Dönmez: Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz

Bakan Dönmez: Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz" açıklaması yaptı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T11:57+0300

2022-03-31T11:57+0300

2022-03-31T12:06+0300

fatura

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Bakan Dönmez, "Uzlaştırma fiyatları doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz" dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatları” belirlenmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bu mekanizma ile ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin amaçlandığını bildirmişti.EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı.Bu durum sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerde fiyat artışı riskini de beraberinde getiriyordu.17 Mart tarihindeki Kurul toplantısında elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde alınacak önlemlerin usulü belirlenmişti.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirlemişti. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

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fatura