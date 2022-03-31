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Bakan Kurum'dan 'Adana'da tehlikeli atık' açıklaması: Bölgeyi taradık, döküm yok
Bakan Kurum'dan 'Adana'da tehlikeli atık' açıklaması: Bölgeyi taradık, döküm yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki 'tehlikeli atık' iddialarına ilişkin 7 denetim ekibi tarafından bütün bölgenin... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:04+0300
2022-03-31T18:08+0300
murat kurum
türkiye
adana
atık
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC) için Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Bakan Murat Kurum, İngiltere'den getirilen tehlikeli atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bölgede ortaya çıktığı yönünde önce sosyal medyada ardından basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle müsaade etmediklerini belirterek, Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin 7 ekibin sahada tarama yaptığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini kaydetti.Bakan Kurum 2022 yılında temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına izin verildiğini belirterek, "Çevre Kanunu gereği tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatı yasak. İthal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin 'MoTAT' ismi verilen mobil atık taşıma sistemi ile takip ediliyor. Gümrüklerde ve tesislerde çok sıkı denetimler yapılıyor. Karışık atıkların ithalatın mümkün değil, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunamayacak. Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır" dedi.'Görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmıştır'Murat Kurum, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka geri dönüşüm tesisine ya da bertaraf için lisanslı tesislere gönderildiğini vurgulayıp, bölgenin tarandığını, döküm tespit edilemediğini, görüntülerin de yeni olmadığını belirtti. Kurum, "Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.Bakan Kurum, geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu sanayi sitesi olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:
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murat kurum, adana, atık

Bakan Kurum'dan 'Adana'da tehlikeli atık' açıklaması: Bölgeyi taradık, döküm yok

18:04 31.03.2022 (güncellendi: 18:08 31.03.2022)
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki 'tehlikeli atık' iddialarına ilişkin 7 denetim ekibi tarafından bütün bölgenin tarandığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC) için Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Bakan Murat Kurum, İngiltere'den getirilen tehlikeli atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bölgede ortaya çıktığı yönünde önce sosyal medyada ardından basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle müsaade etmediklerini belirterek, Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin 7 ekibin sahada tarama yaptığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini kaydetti.
Bakan Kurum 2022 yılında temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına izin verildiğini belirterek, "Çevre Kanunu gereği tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatı yasak. İthal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin 'MoTAT' ismi verilen mobil atık taşıma sistemi ile takip ediliyor. Gümrüklerde ve tesislerde çok sıkı denetimler yapılıyor. Karışık atıkların ithalatın mümkün değil, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunamayacak. Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır" dedi.

'Görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmıştır'

Murat Kurum, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka geri dönüşüm tesisine ya da bertaraf için lisanslı tesislere gönderildiğini vurgulayıp, bölgenin tarandığını, döküm tespit edilemediğini, görüntülerin de yeni olmadığını belirtti. Kurum, "Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Bakan Kurum, geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu sanayi sitesi olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce de Adana ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak hiçbir parametre tespit edilmedi. Ülkemize, çevremize, doğamıza ilişkin konularda çok hassas davranıyoruz. Bırakın zarar verilmesine izin vermeyi, attığımız adımlarla gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve tertemiz bir doğa bırakacak çalışmaları kararlı bir şekilde yürütüyoruz, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."
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