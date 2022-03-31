Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220331/bakanlik-buyukbas-hayvanlarin-sayimini-istedi-1055187847.html
Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi
Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi
Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T07:43+0300
2022-03-31T07:43+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
büyükbaş
sayım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1044937121_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8ea4895249f346dba07989a80a56b211.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, işletmelere gönderilen yazıyı paylaşarak "Hayvan sayısı yetersiz olursa ithalat mı yapılacak?" yorumunu yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1044937121_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e335861ef12f6eaf7120f0f3b18e40f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, büyükbaş, sayım

Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi

07:43 31.03.2022
© AAİnek - kurbanlık
İnek - kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
Abone olTelegram
Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi için bir çalışma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.
Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, işletmelere gönderilen yazıyı paylaşarak "Hayvan sayısı yetersiz olursa ithalat mı yapılacak?" yorumunu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала