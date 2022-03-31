https://tr.sputniknews.com/20220331/bakanlik-buyukbas-hayvanlarin-sayimini-istedi-1055187847.html

Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi

Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi

Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T07:43+0300

2022-03-31T07:43+0300

2022-03-31T07:43+0300

ekonomi

tarım ve orman bakanlığı

büyükbaş

sayım

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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, işletmelere gönderilen yazıyı paylaşarak "Hayvan sayısı yetersiz olursa ithalat mı yapılacak?" yorumunu yaptı.

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tarım ve orman bakanlığı, büyükbaş, sayım