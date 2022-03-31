https://tr.sputniknews.com/20220331/bakanlik-buyukbas-hayvanlarin-sayimini-istedi-1055187847.html
Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi
Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi
Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T07:43+0300
2022-03-31T07:43+0300
2022-03-31T07:43+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
büyükbaş
sayım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1044937121_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8ea4895249f346dba07989a80a56b211.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, işletmelere gönderilen yazıyı paylaşarak "Hayvan sayısı yetersiz olursa ithalat mı yapılacak?" yorumunu yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1044937121_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e335861ef12f6eaf7120f0f3b18e40f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, büyükbaş, sayım
Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi
Abone ol
Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi için bir çalışma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.
Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, işletmelere gönderilen yazıyı paylaşarak "Hayvan sayısı yetersiz olursa ithalat mı yapılacak?" yorumunu yaptı.