https://tr.sputniknews.com/20220331/beyaz-saray-biden-abdnin-stratejik-rezervlerinden-gunde-1-milyon-varil-petrolu-serbest-birakacak-1055216572.html
Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak
Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak
ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T22:05+0300
2022-03-31T22:05+0300
2022-03-31T22:04+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055070581_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_664917d0a0fe1c52f577cdc4edc95535.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın artan petrol fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik rezervden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiği belirtildi.Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyurularak, Biden’ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi.Açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır” denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055070581_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_e790af2683dffbe95986700a9be05d0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, petrol
Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın artan petrol fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik rezervden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiği belirtildi.
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyurularak, Biden’ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi.
Açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır” denildi.