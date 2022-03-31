https://tr.sputniknews.com/20220331/beyaz-saray-biden-abdnin-stratejik-rezervlerinden-gunde-1-milyon-varil-petrolu-serbest-birakacak-1055216572.html

Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T22:05+0300

2022-03-31T22:05+0300

2022-03-31T22:04+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

petrol

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ABD Başkanı Joe Biden'ın artan petrol fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik rezervden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiği belirtildi.Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyurularak, Biden’ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi.Açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır” denildi.

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abd, joe biden, petrol