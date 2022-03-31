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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/beyaz-saray-biden-abdnin-stratejik-rezervlerinden-gunde-1-milyon-varil-petrolu-serbest-birakacak-1055216572.html
Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak
Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak
ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T22:05+0300
2022-03-31T22:04+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
petrol
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ABD Başkanı Joe Biden'ın artan petrol fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik rezervden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiği belirtildi.Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyurularak, Biden’ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi.Açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır” denildi.
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abd, joe biden, petrol

Beyaz Saray: Biden ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

22:05 31.03.2022
© REUTERS / Evelyn HocksteinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın artan petrol fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik rezervden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi talimatı verdiği belirtildi.
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyurularak, Biden’ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi.
Açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır” denildi.
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