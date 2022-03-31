https://tr.sputniknews.com/20220331/bmden-afganistana-yardim-cagrisi-insanlar-cocuklarini-beslemek-icin-organlarini-satiyor-1055213140.html
BM'den Afganistan'a yardım çağrısı: İnsanlar çocuklarını beslemek için organlarını satıyor
BM'den Afganistan'a yardım çağrısı: İnsanlar çocuklarını beslemek için organlarını satıyor
Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere, Almanya ve Katar, Afganistan'la ilgili insani yardım konferansı düzenledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:10+0300
2022-03-31T19:10+0300
2022-03-31T19:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
açlık
yardım
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'daki insani durumun alarm verdiği, halkın yüzde 95'inin yeterli gıdasının bulunmadığı ve 9 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.Afganistan'da aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 1 milyon çocuğun ise "ölümün eşiğinde" olduğuna dikkati çeken Guterres, acil harekete geçilmemesi halinde ülkede açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi.Nüfusun yüzde 80'inden fazlası borçluGuterres, "İnsanlar çocuklarını beslemek için çocuklarını, organlarını satıyor. Afgan ekonomisi fiilen çöktü, ülkede çok az nakit var. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası borçlu" ifadelerini kullandı.Haziran 2021'den bu yana ülkedeki insani ihtiyaçların 3 kat arttığını belirten Guterres, uluslararası topluma Afganistan'a yardım için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.Guterres, ayrıca Afganistan'ın yurt dışında dondurulan 9 milyar dolarının serbest bırakılmasını istedi.
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afganistan, açlık, yardım
BM'den Afganistan'a yardım çağrısı: İnsanlar çocuklarını beslemek için organlarını satıyor
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Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere, Almanya ve Katar, Afganistan'la ilgili insani yardım konferansı düzenledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'daki insani durumun alarm verdiği, halkın yüzde 95'inin yeterli gıdasının bulunmadığı ve 9 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Afganistan'da aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 1 milyon çocuğun ise "ölümün eşiğinde" olduğuna dikkati çeken Guterres, acil harekete geçilmemesi halinde ülkede açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi.
Nüfusun yüzde 80'inden fazlası borçlu
Guterres, "İnsanlar çocuklarını beslemek için çocuklarını, organlarını satıyor. Afgan ekonomisi fiilen çöktü, ülkede çok az nakit var. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası borçlu" ifadelerini kullandı.
Haziran 2021'den bu yana ülkedeki insani ihtiyaçların 3 kat arttığını belirten Guterres, uluslararası topluma Afganistan'a yardım için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.
Guterres, ayrıca Afganistan'ın yurt dışında dondurulan 9 milyar dolarının serbest bırakılmasını istedi.