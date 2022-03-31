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BTK onayladı: Türk Telekom toptan tarifelerine yüzde 67 zam yapıldı
BTK onayladı: Türk Telekom toptan tarifelerine yüzde 67 zam yapıldı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T02:48+0300
2022-03-31T02:48+0300
ekonomi
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
zam
internet
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BTK’nın geçen günlerde yayınlanan kararına değinen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisanda' yürürlüğe girecek zamlı toptan tarifelerin, Türk Telekom’dan toptan hizmet alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecileri finansal olarak büyük zarara uğratacağına dikkat çekti.Habertürk'te yer alan habere göre, Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini belirten TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, karar ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:Zamlı aylık port ücretleriBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gidildi.Buna göre Türk Telekom'un 4 Mart 2022 tarihli yazısı ile son olarak 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanan port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesine onay verildi. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan karara göre Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecek.İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, son tüketicilere de değişen oranlarda yansıtılması beklenirken, BTK'nın kararında perakende paket içeriğinin Türk Telekom tarafından değil, işletmeciler tarafından yapılacağı belirtildi.Türk Telekom'un talep ettiği ve BTK'nın onay verdiği yeni toptan tarifeler, 1 Nisan 2022 tarifinde yürürlüğe girecek.Perakende fiyatlar yeni yıla zamlı girdi Türk Telekom ise perakende internet tarifelerinin fiyatlarını en son bu yılın başında artırmıştı. “İlk Ay Bizden” kampanyasındaki 16 Mbps'lik internet paketinin fiyatı 89.90 TL'den 105 TL'ye, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 99.90 TL'den 119 TL'ye, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 109.90 TL'den 134 TL'ye, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 124.90 TL'den 149 TL'ye ve 100 Mbps'lik paketin atlık fiyatı ise 154.90 TL'den 165 TL'ye yükseltilmişti.
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bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), zam, internet

BTK onayladı: Türk Telekom toptan tarifelerine yüzde 67 zam yapıldı

02:48 31.03.2022
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği ifade edildi.
BTK’nın geçen günlerde yayınlanan kararına değinen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisanda' yürürlüğe girecek zamlı toptan tarifelerin, Türk Telekom’dan toptan hizmet alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecileri finansal olarak büyük zarara uğratacağına dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini belirten TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, karar ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”

Zamlı aylık port ücretleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gidildi.
Buna göre Türk Telekom'un 4 Mart 2022 tarihli yazısı ile son olarak 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanan port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesine onay verildi. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan karara göre Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecek.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, son tüketicilere de değişen oranlarda yansıtılması beklenirken, BTK'nın kararında perakende paket içeriğinin Türk Telekom tarafından değil, işletmeciler tarafından yapılacağı belirtildi.
Türk Telekom'un talep ettiği ve BTK'nın onay verdiği yeni toptan tarifeler, 1 Nisan 2022 tarifinde yürürlüğe girecek.

Perakende fiyatlar yeni yıla zamlı girdi

Türk Telekom ise perakende internet tarifelerinin fiyatlarını en son bu yılın başında artırmıştı. “İlk Ay Bizden” kampanyasındaki 16 Mbps'lik internet paketinin fiyatı 89.90 TL'den 105 TL'ye, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 99.90 TL'den 119 TL'ye, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 109.90 TL'den 134 TL'ye, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 124.90 TL'den 149 TL'ye ve 100 Mbps'lik paketin atlık fiyatı ise 154.90 TL'den 165 TL'ye yükseltilmişti.
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