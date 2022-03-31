Bursa'da toplu taşımaya zam geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.



1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda fiyat artışı uygulandı. Buna göre, metroda tam biniş 4.20 TL’den 5.25 TL’ye, indirimli 3.60 TL’den 4.50 TL’ye, öğrenci ise 1.80 TL’den 2.25 TL’ye çıktı. Otobüs kısa hat 4.70 TL’den 5.50 TL’ye, uzun hat ise 5.30 TL’den 6.25 TL’ye çıktı.



Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL’ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6.50 TL’ye çıktı. Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki düzenleme ile de 5 TL olan tam biniş 6.50 TL’ye, 3.75 olan öğrenci biniş 4.75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4.75 TL olan tam biniş 6.25 TL’ye, 3.50 olan öğrenci biniş de 4.50 TL’ye yükseldi.