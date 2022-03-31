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Bursa'da toplu taşımaya zam geldi
Bursa'da toplu taşımaya zam geldi
Bursa’da toplu taşıma ücretlerine, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak şekilde fiyat artışı yapıldı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:31+0300
2022-03-31T20:31+0300
ekonomi
bursa
toplu ulaşım
zam
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda fiyat artışı uygulandı. Buna göre, metroda tam biniş 4.20 TL’den 5.25 TL’ye, indirimli 3.60 TL’den 4.50 TL’ye, öğrenci ise 1.80 TL’den 2.25 TL’ye çıktı. Otobüs kısa hat 4.70 TL’den 5.50 TL’ye, uzun hat ise 5.30 TL’den 6.25 TL’ye çıktı.Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL’ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6.50 TL’ye çıktı. Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki düzenleme ile de 5 TL olan tam biniş 6.50 TL’ye, 3.75 olan öğrenci biniş 4.75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4.75 TL olan tam biniş 6.25 TL’ye, 3.50 olan öğrenci biniş de 4.50 TL’ye yükseldi.
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bursa, toplu ulaşım, zam

Bursa'da toplu taşımaya zam geldi

20:31 31.03.2022
© Sputnik / Bursa Büyükşehir BelediyesiBursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüs
Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Bursa Büyükşehir Belediyesi
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Bursa’da toplu taşıma ücretlerine, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak şekilde fiyat artışı yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.

1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda fiyat artışı uygulandı. Buna göre, metroda tam biniş 4.20 TL’den 5.25 TL’ye, indirimli 3.60 TL’den 4.50 TL’ye, öğrenci ise 1.80 TL’den 2.25 TL’ye çıktı. Otobüs kısa hat 4.70 TL’den 5.50 TL’ye, uzun hat ise 5.30 TL’den 6.25 TL’ye çıktı.

Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL’ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6.50 TL’ye çıktı. Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki düzenleme ile de 5 TL olan tam biniş 6.50 TL’ye, 3.75 olan öğrenci biniş 4.75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4.75 TL olan tam biniş 6.25 TL’ye, 3.50 olan öğrenci biniş de 4.50 TL’ye yükseldi.
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