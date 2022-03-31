https://tr.sputniknews.com/20220331/calisma-bakani-bilginden-asgari-ucret-ek-zam-yourumu-bugun-gundemimizde-boyle-bir-sey-yok-1055205068.html
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret ek zam' yourumu: 'Bugün gündemimizde böyle bir şey yok'
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret ek zam' yourumu: 'Bugün gündemimizde böyle bir şey yok'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T15:01+0300
2022-03-31T15:01+0300
2022-03-31T15:13+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
asgari ücret
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti;"Enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla eflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış buluyoruz. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok.Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben bir sorumlu bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeli ile hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz."
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret, vedat bilgin
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret ek zam' yourumu: 'Bugün gündemimizde böyle bir şey yok'
15:01 31.03.2022 (güncellendi: 15:13 31.03.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.
Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti;
"Enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla eflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış buluyoruz. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok.
Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben bir sorumlu bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeli ile hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz."