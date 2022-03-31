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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/cavusoglu-cumhurbaskani-erdogan-putin-ve-zelenskiy-ile-telefonda-gorusecek--1055213757.html
Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüşecek
Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:34+0300
2022-03-31T19:46+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalıcı bir barış için diplomatik görüşmelerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüşecek" dedi.Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde: "Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. Belki de aynı anda bir araya gelecekler. Dışişleri Bakanlarının olası anlaşmayı paraflaması, daha sonra liderlerin tam imzayı atmak için bir araya gelmesi. Bahsettiğiniz konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelir.Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bazı hassas konularda liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün konuları ele aldık, neler yapılabilir diye. Bir ateşkes, kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun diplomasi sürdürüyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Özellikle Avrupa'da yaptırımların tekrar değerlendirilmesi, ateşkes olursa askerlerin çekilmesiyle ilgili herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün Lavrov'u en kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin hem de Zelenskiy'le görüşecek.Ukrayna'nın güvenliğinin garanti alması gerekliğini istiyor. Bunu söylerken bir ülkeye karşı bunu söylemiyor."
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Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüşecek

19:34 31.03.2022 (güncellendi: 19:46 31.03.2022)
© AAİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalıcı bir barış için diplomatik görüşmelerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüşecek" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. Belki de aynı anda bir araya gelecekler. Dışişleri Bakanlarının olası anlaşmayı paraflaması, daha sonra liderlerin tam imzayı atmak için bir araya gelmesi. Bahsettiğiniz konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelir.
Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bazı hassas konularda liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün konuları ele aldık, neler yapılabilir diye. Bir ateşkes, kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun diplomasi sürdürüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Özellikle Avrupa'da yaptırımların tekrar değerlendirilmesi, ateşkes olursa askerlerin çekilmesiyle ilgili herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün Lavrov'u en kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin hem de Zelenskiy'le görüşecek.
Ukrayna'nın güvenliğinin garanti alması gerekliğini istiyor. Bunu söylerken bir ülkeye karşı bunu söylemiyor."
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