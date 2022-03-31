https://tr.sputniknews.com/20220331/cemal-kasikci-cinayeti-davasi-dosyanin-suudi-arabistana-devri-istendi--1055189811.html
Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi
Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada savcı, yargılamanın durmasını talep etti. Dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi de istendi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T10:24+0300
2022-03-31T10:24+0300
2022-03-31T10:31+0300
türkiye
cemal kaşıkçı
cinayet
suudi arabistan
dava
karar
savcı
gazeteci
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti.Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.Ne olmuştu?Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/wsj-suudi-veliaht-prensi-erdogandan-kasikci-cinayetini-gundeme-getirmemesi-icin-soz-istedi-1051810698.html
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cemal kaşıkçı, cinayet, suudi arabistan, dava, karar, savcı, gazeteci
Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi
10:24 31.03.2022 (güncellendi: 10:31 31.03.2022) Abone ol
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada savcı, yargılamanın durmasını talep etti. Dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi de istendi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti.
Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.
Ne olmuştu?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.