https://tr.sputniknews.com/20220331/cemal-kasikci-cinayeti-davasi-dosyanin-suudi-arabistana-devri-istendi--1055189811.html

Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi

Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada savcı, yargılamanın durmasını talep etti. Dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi de istendi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T10:24+0300

2022-03-31T10:24+0300

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türkiye

cemal kaşıkçı

cinayet

suudi arabistan

dava

karar

savcı

gazeteci

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti.Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.Ne olmuştu?Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211215/wsj-suudi-veliaht-prensi-erdogandan-kasikci-cinayetini-gundeme-getirmemesi-icin-soz-istedi-1051810698.html

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