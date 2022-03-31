Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220331/cemal-kasikci-cinayeti-davasi-dosyanin-suudi-arabistana-devri-istendi--1055189811.html
Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi
Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada savcı, yargılamanın durmasını talep etti. Dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi de istendi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T10:24+0300
2022-03-31T10:31+0300
türkiye
cemal kaşıkçı
cinayet
suudi arabistan
dava
karar
savcı
gazeteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104090/75/1040907560_0:194:2369:1526_1920x0_80_0_0_5dd61ef9df00d5bc811dc82becdd2430.jpg
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti.Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.Ne olmuştu?Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/wsj-suudi-veliaht-prensi-erdogandan-kasikci-cinayetini-gundeme-getirmemesi-icin-soz-istedi-1051810698.html
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104090/75/1040907560_38:0:2329:1718_1920x0_80_0_0_77b1a9037db6cd04d15bcdbb42c271ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cemal kaşıkçı, cinayet, suudi arabistan, dava, karar, savcı, gazeteci

Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Dosyanın Suudi Arabistan'a devri istendi

10:24 31.03.2022 (güncellendi: 10:31 31.03.2022)
© AP Photo / Hasan JamaliCemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
Abone olTelegram
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada savcı, yargılamanın durmasını talep etti. Dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi de istendi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti.
Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
DÜNYA
WSJ: Suudi Veliaht Prensi, Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi için söz istedi
15 Aralık 2021, 22:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала