https://tr.sputniknews.com/20220331/chris-rocktan-will-smithin-tokadi-sonrasi-ilk-aciklama-sindirmeye-calisiyorum--1055190413.html

Chris Rock'tan Will Smith'in tokadı sonrası ilk açıklama: Sindirmeye çalışıyorum

Chris Rock'tan Will Smith'in tokadı sonrası ilk açıklama: Sindirmeye çalışıyorum

ABD'li komedyen ve sunucu Chris Rock, ünlü aktör Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’nde kendisine attığı tokattan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Rock, tokat... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

will smith

oscar

oscar ödül töreni

akademi ödülleri

tokat

açıklama

yanıt

chris rock

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Olaylı Oscar Ödül Töreni sonrası ilk gösterisi için Boston’a giden komedyen Chris Rock, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazetecilerin "Hafta sonunuz nasıldı?" sorusuna yanıt veren Rock, "Söylenecek çok bir şey yok. Olanları hâlâ sindirmeye çalışıyorum" dedi.Ünlü komedyen, bu konuda başka şeyler de söyleyeceğini ancak bunu 'komik ve ciddi' bir üslupla yapacağını söyledi.Rock, gösteri için gittiği Boston'da sevgi gösterisi ve alkışlarla karşılandı. Variety tarafından paylaşılan ses kayıtlarına göre, kendisini karşılayan yoğun kalabalıktan "Seni seviyoruz" sesleri yükseldi.Ne olmuştu?En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.Übnlü oyuncu, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmış, Rock ise bunun karşılık, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Tepkiler üzerine açıklama yapan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220331/will-smithin-tokat-skandalina-iliskin-akademiden-aciklama-toreni-terk-etmesini-istedik-reddetti-1055187204.html

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