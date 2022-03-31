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Chris Rock'tan Will Smith'in tokadı sonrası ilk açıklama: Sindirmeye çalışıyorum
Chris Rock'tan Will Smith'in tokadı sonrası ilk açıklama: Sindirmeye çalışıyorum
ABD'li komedyen ve sunucu Chris Rock, ünlü aktör Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’nde kendisine attığı tokattan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Rock, tokat... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
will smith
oscar
oscar ödül töreni
akademi ödülleri
tokat
açıklama
yanıt
chris rock
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Olaylı Oscar Ödül Töreni sonrası ilk gösterisi için Boston’a giden komedyen Chris Rock, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazetecilerin "Hafta sonunuz nasıldı?" sorusuna yanıt veren Rock, "Söylenecek çok bir şey yok. Olanları hâlâ sindirmeye çalışıyorum" dedi.Ünlü komedyen, bu konuda başka şeyler de söyleyeceğini ancak bunu 'komik ve ciddi' bir üslupla yapacağını söyledi.Rock, gösteri için gittiği Boston'da sevgi gösterisi ve alkışlarla karşılandı. Variety tarafından paylaşılan ses kayıtlarına göre, kendisini karşılayan yoğun kalabalıktan "Seni seviyoruz" sesleri yükseldi.Ne olmuştu?En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.Übnlü oyuncu, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmış, Rock ise bunun karşılık, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Tepkiler üzerine açıklama yapan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/will-smithin-tokat-skandalina-iliskin-akademiden-aciklama-toreni-terk-etmesini-istedik-reddetti-1055187204.html
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will smith, oscar, oscar ödül töreni, akademi ödülleri, tokat, açıklama, yanıt, chris rock

Chris Rock'tan Will Smith'in tokadı sonrası ilk açıklama: Sindirmeye çalışıyorum

11:00 31.03.2022 (güncellendi: 11:01 31.03.2022)
© AP PhotoChris Rock
Chris Rock - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AP Photo
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ABD'li komedyen ve sunucu Chris Rock, ünlü aktör Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’nde kendisine attığı tokattan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Rock, tokat olayını sindirmeye çalıştığını belirtti.
Olaylı Oscar Ödül Töreni sonrası ilk gösterisi için Boston’a giden komedyen Chris Rock, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin "Hafta sonunuz nasıldı?" sorusuna yanıt veren Rock, "Söylenecek çok bir şey yok. Olanları hâlâ sindirmeye çalışıyorum" dedi.
Ünlü komedyen, bu konuda başka şeyler de söyleyeceğini ancak bunu 'komik ve ciddi' bir üslupla yapacağını söyledi.
Rock, gösteri için gittiği Boston'da sevgi gösterisi ve alkışlarla karşılandı. Variety tarafından paylaşılan ses kayıtlarına göre, kendisini karşılayan yoğun kalabalıktan "Seni seviyoruz" sesleri yükseldi.

Ne olmuştu?

En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.
Übnlü oyuncu, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmış, Rock ise bunun karşılık, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtmişti.
Will Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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