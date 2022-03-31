https://tr.sputniknews.com/20220331/cin-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-gelismekte-olan-ulkeleri-olumsuz-etkileyecek-1055191736.html
Çin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek
Çin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T11:33+0300
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Rusya'ya yönelik dozu artan ve kapsamı genişleyen yaptırımların, uluslararası gıda ve enerji piyasalarını vuracağını söyleyen Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, bu yaptırımların çok sayıda sıradan insanın hayatını etkileyerek yeni insani sorunlara yol açacağını belirtti.Yaptırımların ve ekonomik blokajın yapay gıda kıtlığına ve fiyat dalgalanmalarına yol açacağını vurgulayan Dai, gelişmekte olan ülkelerin omzuna gereksiz yük yükleyeceğini ifade etti.Dai, "Gelişmekte olan ülkelerin çoğu bu çatışmanın tarafı değil. Bu ülkeler onun içine ne çekilmeli ne de jeopolitik çekişmelerin ve büyük güç oyunlarının sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmalı" diye konuştu.Daha fazla çatışmanın kimsenin faydasına olmadığını ifade eden Dai, ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne, Rusya ile konuşma tavsiyesinde bulundu.Dai, grup cepheleşmesinin ve mutlak güvenlik arayışının en güvensiz yaklaşım olacağını savundu.Çin, BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan ve Ukrayna’daki insani krizden Rusya’yı sorumlu tutan karar tasarılarına 'çekimser' oy kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220331/cin-tek-kutuplu-hegemonyaya-karsi-mucadelede-rusya-ile-kurulan-is-birliginde-sinir-yok-1055186419.html
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Çin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek
11:33 31.03.2022 (güncellendi: 11:45 31.03.2022) Abone ol
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini savundu.
Rusya'ya yönelik dozu artan ve kapsamı genişleyen yaptırımların, uluslararası gıda ve enerji piyasalarını vuracağını söyleyen Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, bu yaptırımların çok sayıda sıradan insanın hayatını etkileyerek yeni insani sorunlara yol açacağını belirtti.
Yaptırımların ve ekonomik blokajın yapay gıda kıtlığına ve fiyat dalgalanmalarına yol açacağını vurgulayan Dai, gelişmekte olan ülkelerin omzuna gereksiz yük yükleyeceğini ifade etti.
Dai, "Gelişmekte olan ülkelerin çoğu bu çatışmanın tarafı değil. Bu ülkeler onun içine ne çekilmeli ne de jeopolitik çekişmelerin ve büyük güç oyunlarının sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmalı" diye konuştu.
Daha fazla çatışmanın kimsenin faydasına olmadığını ifade eden Dai, ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne, Rusya ile konuşma tavsiyesinde bulundu.
Dai, grup cepheleşmesinin ve mutlak güvenlik arayışının en güvensiz yaklaşım olacağını savundu.
Çin, BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan ve Ukrayna’daki insani krizden Rusya’yı sorumlu tutan karar tasarılarına 'çekimser' oy kullanmıştı.