https://tr.sputniknews.com/20220331/cin-tek-kutuplu-hegemonyaya-karsi-mucadelede-rusya-ile-kurulan-is-birliginde-sinir-yok-1055186419.html

Çin Dışişleri: Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin hegemonyaya karşı koyma konusunda sınırı yok

Çin Dışişleri: Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin hegemonyaya karşı koyma konusunda sınırı yok

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Rusya’nın barışa tesis etme ve yaratılmak istenen tek kutuplu dünya hegemonyasına karşısında iş birliğinin ‘sınır’ı olmadığını... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T01:57+0300

2022-03-31T01:57+0300

2022-03-31T02:17+0300

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Global Times’ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çin ve Rusya'nın, küresel çok kutupluluğu geliştirme ve barışı tesis etme, güvenliği koruma çabalarını sürdüreceğini belirtti. Vang, Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin barış için çabalama ve hegemonyaya karşı koyma konusunda herhangi bir sınırlarının olmadığını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı için ülkesini ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde bugün bir araya gelmişti.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, görüşmede Rusya'nın, iki ülke devlet başkanları arasında varılan mutabakat uyarınca Çin ile üst düzey stratejik koordinasyonu ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtmişti. Lavrov, Moskova'nın uluslararası alanda hegemonya ve güç siyasetine karşı olduğunu, çok kutupluluğu etkin şekilde desteklediğini vurgulamıştı. Çinli Bakan Vang da uluslararası durumun yeni bir kargaşa ve belirsizlik dönemine girdiğini, dünyanın yüzyılda bir görülen değişimlere tanıklık ettiğini, ülkesinin daima çok kutupluluğu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklediğini, BM şartının amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara bağlılığı savunduğunu ifade etmişti.

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