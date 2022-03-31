Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220331/cinden-abdli-yetkililere-insan-haklari-yaptirimi-1055201431.html
Çin'den ABD'li yetkililere 'insan hakları' yaptırımı
Çin'den ABD'li yetkililere 'insan hakları' yaptırımı
Pekin yönetimi, Çin'de insan hakları konusunda yalan uydurduğunu söylediği ABD'li yetkililere yaptırım uyguladığını duyurdu. Yaptırım uygulanan yetkili sayısı... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:21+0300
2022-03-31T14:25+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
yaptırım
karar
insan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511175_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_f2604a2b65a0a8a484c26726d86d75c3.jpg
ABD-Çin ilişkileri, son zamanlarda Pekin'in Rusya'ya verdiği destek nedeniyle daha da kötüleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Washington'ın Çinli yetkililere yaptırımlar ilan ettiğini duyurmuştu.Buna karşılık olarak bugün Pekin, ABD'li yetkililere karşılıklı vize kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptırımların Çin'i ilgilendiren insan hakları meselelerinde yalanlar uyduran, yaptırımları teşvik eden ve uygulayan, Çin'in hak ve çıkarlarına zarar verenlere uygulanacağını söyledi.Sözcü Vınbin, "ABD, kötü niyetli yalanlar uydurarak sözde insan hakları sorunları bahanesini öne sürüyor ve bunları Çin'in iç işlerine müdahale etmek, Çin'in imajını karalamak ve Çinli yetkilileri bastırmak için bir araç olarak kullanıyor" dedi.Yaptırım uygulanacak yetkililerin isimlerini veya vize kısıtlamalarının kapsamını açıklamayan Vınbin, eylemin Çin'in geçen yıl uygulanan dış yaptırımlarla mücadele yasasına uygun olduğunu söyledi.Geçen hafta Blinken, 'ABD yaptırımlarının ağırlıklı olarak azınlıkları, muhalifleri, insan hakları aktivistlerini ve gazetecileri baskı altına alan politikalara ortak olan Çinli yetkilileri hedef aldığını' belirtmişti.Blinken, "Çin hükümetine, Uygurları susturmaya çalışmak da dahil olmak üzere tüm ulusötesi baskı eylemlerini durdurması için tekrar çağrıda bulunuyoruz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/cin-disisleri-bakanligindan-batinin-multeci-politikasina-tepki-kabul-edilemez-bir-cifte-standart-1055134237.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/cin-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-gelismekte-olan-ulkeleri-olumsuz-etkileyecek-1055191736.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511175_97:0:1164:800_1920x0_80_0_0_09bb4f226cbc2cb1cefb4950f7e94425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, yaptırım, karar, insan hakları

Çin'den ABD'li yetkililere 'insan hakları' yaptırımı

14:21 31.03.2022 (güncellendi: 14:25 31.03.2022)
© REUTERS / Aly SongÇin - ABD bayrakları
Çin - ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Aly Song
Abone olTelegram
Pekin yönetimi, Çin'de insan hakları konusunda yalan uydurduğunu söylediği ABD'li yetkililere yaptırım uyguladığını duyurdu. Yaptırım uygulanan yetkili sayısı ise belirtilmedi.
ABD-Çin ilişkileri, son zamanlarda Pekin'in Rusya'ya verdiği destek nedeniyle daha da kötüleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Washington'ın Çinli yetkililere yaptırımlar ilan ettiğini duyurmuştu.
Buna karşılık olarak bugün Pekin, ABD'li yetkililere karşılıklı vize kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptırımların Çin'i ilgilendiren insan hakları meselelerinde yalanlar uyduran, yaptırımları teşvik eden ve uygulayan, Çin'in hak ve çıkarlarına zarar verenlere uygulanacağını söyledi.
Sözcü Vınbin, "ABD, kötü niyetli yalanlar uydurarak sözde insan hakları sorunları bahanesini öne sürüyor ve bunları Çin'in iç işlerine müdahale etmek, Çin'in imajını karalamak ve Çinli yetkilileri bastırmak için bir araç olarak kullanıyor" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
DÜNYA
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı'nın mülteci politikasına tepki: Kabul edilemez bir çifte standart
29 Mart, 13:25
Yaptırım uygulanacak yetkililerin isimlerini veya vize kısıtlamalarının kapsamını açıklamayan Vınbin, eylemin Çin'in geçen yıl uygulanan dış yaptırımlarla mücadele yasasına uygun olduğunu söyledi.
Geçen hafta Blinken, 'ABD yaptırımlarının ağırlıklı olarak azınlıkları, muhalifleri, insan hakları aktivistlerini ve gazetecileri baskı altına alan politikalara ortak olan Çinli yetkilileri hedef aldığını' belirtmişti.
Blinken, "Çin hükümetine, Uygurları susturmaya çalışmak da dahil olmak üzere tüm ulusötesi baskı eylemlerini durdurması için tekrar çağrıda bulunuyoruz" demişti.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
Ukrayna krizi
Çin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek
11:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала