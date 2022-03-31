https://tr.sputniknews.com/20220331/cinden-abdli-yetkililere-insan-haklari-yaptirimi-1055201431.html
Çin'den ABD'li yetkililere 'insan hakları' yaptırımı
Çin'den ABD'li yetkililere 'insan hakları' yaptırımı
Pekin yönetimi, Çin'de insan hakları konusunda yalan uydurduğunu söylediği ABD'li yetkililere yaptırım uyguladığını duyurdu. Yaptırım uygulanan yetkili sayısı... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:21+0300
2022-03-31T14:21+0300
2022-03-31T14:25+0300
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ABD-Çin ilişkileri, son zamanlarda Pekin'in Rusya'ya verdiği destek nedeniyle daha da kötüleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Washington'ın Çinli yetkililere yaptırımlar ilan ettiğini duyurmuştu.Buna karşılık olarak bugün Pekin, ABD'li yetkililere karşılıklı vize kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptırımların Çin'i ilgilendiren insan hakları meselelerinde yalanlar uyduran, yaptırımları teşvik eden ve uygulayan, Çin'in hak ve çıkarlarına zarar verenlere uygulanacağını söyledi.Sözcü Vınbin, "ABD, kötü niyetli yalanlar uydurarak sözde insan hakları sorunları bahanesini öne sürüyor ve bunları Çin'in iç işlerine müdahale etmek, Çin'in imajını karalamak ve Çinli yetkilileri bastırmak için bir araç olarak kullanıyor" dedi.Yaptırım uygulanacak yetkililerin isimlerini veya vize kısıtlamalarının kapsamını açıklamayan Vınbin, eylemin Çin'in geçen yıl uygulanan dış yaptırımlarla mücadele yasasına uygun olduğunu söyledi.Geçen hafta Blinken, 'ABD yaptırımlarının ağırlıklı olarak azınlıkları, muhalifleri, insan hakları aktivistlerini ve gazetecileri baskı altına alan politikalara ortak olan Çinli yetkilileri hedef aldığını' belirtmişti.Blinken, "Çin hükümetine, Uygurları susturmaya çalışmak da dahil olmak üzere tüm ulusötesi baskı eylemlerini durdurması için tekrar çağrıda bulunuyoruz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/cin-disisleri-bakanligindan-batinin-multeci-politikasina-tepki-kabul-edilemez-bir-cifte-standart-1055134237.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/cin-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-gelismekte-olan-ulkeleri-olumsuz-etkileyecek-1055191736.html
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Çin'den ABD'li yetkililere 'insan hakları' yaptırımı
14:21 31.03.2022 (güncellendi: 14:25 31.03.2022) Abone ol
Pekin yönetimi, Çin'de insan hakları konusunda yalan uydurduğunu söylediği ABD'li yetkililere yaptırım uyguladığını duyurdu. Yaptırım uygulanan yetkili sayısı ise belirtilmedi.
ABD-Çin ilişkileri, son zamanlarda Pekin'in Rusya'ya verdiği destek nedeniyle daha da kötüleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Washington'ın Çinli yetkililere yaptırımlar ilan ettiğini duyurmuştu.
Buna karşılık olarak bugün Pekin, ABD'li yetkililere karşılıklı vize kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptırımların Çin'i ilgilendiren insan hakları meselelerinde yalanlar uyduran, yaptırımları teşvik eden ve uygulayan, Çin'in hak ve çıkarlarına zarar verenlere uygulanacağını söyledi.
Sözcü Vınbin, "ABD, kötü niyetli yalanlar uydurarak sözde insan hakları sorunları bahanesini öne sürüyor ve bunları Çin'in iç işlerine müdahale etmek, Çin'in imajını karalamak ve Çinli yetkilileri bastırmak için bir araç olarak kullanıyor" dedi.
Yaptırım uygulanacak yetkililerin isimlerini veya vize kısıtlamalarının kapsamını açıklamayan Vınbin, eylemin Çin'in geçen yıl uygulanan dış yaptırımlarla mücadele yasasına uygun olduğunu söyledi.
Geçen hafta Blinken, 'ABD yaptırımlarının ağırlıklı olarak azınlıkları, muhalifleri, insan hakları aktivistlerini ve gazetecileri baskı altına alan politikalara ortak olan Çinli yetkilileri hedef aldığını' belirtmişti.
Blinken, "Çin hükümetine, Uygurları susturmaya çalışmak da dahil olmak üzere tüm ulusötesi baskı eylemlerini durdurması için tekrar çağrıda bulunuyoruz" demişti.