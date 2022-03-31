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Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Soğanları döken kişi veya kişilerle olayın nedeni araştırılıyor. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T22:36+0300
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çorum
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Alaca ilçesi çıkışında karayolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.
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çorum, soğan, yol

Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü

22:36 31.03.2022
© DHAÇorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© DHA
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Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Soğanları döken kişi veya kişilerle olayın nedeni araştırılıyor.
Alaca ilçesi çıkışında karayolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.
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