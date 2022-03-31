https://tr.sputniknews.com/20220331/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1055215467.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda barış müzakerelerini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda barış müzakerelerini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:47+0300
2022-03-31T20:47+0300
2022-03-31T21:13+0300
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
vladimir putin
müzakereler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.Erdoğan, İstanbul’daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, vladimir putin, müzakereler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda barış müzakerelerini görüştü
20:47 31.03.2022 (güncellendi: 21:13 31.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.
Erdoğan, İstanbul’daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.