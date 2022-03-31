https://tr.sputniknews.com/20220331/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1055215467.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda barış müzakerelerini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda barış müzakerelerini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T20:47+0300

2022-03-31T20:47+0300

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recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

vladimir putin

müzakereler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.Erdoğan, İstanbul’daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, vladimir putin, müzakereler