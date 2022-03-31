https://tr.sputniknews.com/20220331/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorusecek-1055212320.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 20.00'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:41+0300
2022-03-31T18:41+0300
2022-03-31T18:59+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
18:41 31.03.2022 (güncellendi: 18:59 31.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 20.00'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.