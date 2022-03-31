https://tr.sputniknews.com/20220331/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorusecek-1055212320.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 20.00'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T18:41+0300

2022-03-31T18:41+0300

2022-03-31T18:59+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043044726_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_49798fe805853a73808ded6d4a320056.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy