https://tr.sputniknews.com/20220331/derin-yoksulluk-aginin-kurucusu-foggo-bebek-bezi-ve-ped-temel-ihtiyac-kdv-tamamen-kaldirilmali-1055201292.html

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Foggo: Bebek bezi ve ped temel ihtiyaç, KDV tamamen kaldırılmalı

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Foggo: Bebek bezi ve ped temel ihtiyaç, KDV tamamen kaldırılmalı

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo “KDV tamamen kaldırılmalı. Örneğin İngiltere’de ve İrlanda’da söz konusu ürünlerdeki vergiler tamamen kaldırıldı... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T14:03+0300

2022-03-31T14:03+0300

2022-03-31T14:03+0300

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eşref hamamcıoğlu

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Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Foggo: Bebek bezi ve hijyenik ped temel ihtiyaç, KDV tamamen kaldırılmalı 30.03.2022 ANLAT BANA Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Foggo: Bebek bezi ve hijyenik ped temel ihtiyaç, KDV tamamen kaldırılmalı 30.03.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında temel ihtiyaç maddelerindeki KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı konu alındı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün konuyu değerlendirirken, Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo kararın kapsamına alınmayan hijyenik ped ve bebek bezlerine dikkat çekti. Galatasaray başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu ise, spor kulüplerinin mali tablolarındaki düzensizlik ve kongrelerde yaşanan karışıklık konusuna değindi.Düzgün: Ümit ediyoruz ki, bu gelişme tüketicinin alım gücünü artırır“KDV indiriminden çok, eşitlenmesini tercih ediyorduk” diyen Düzgün, “Yüzde 1 ile satın alınan bir ürünü tüketiciye yüzde 8 KDV ile satıyorduk. Temel temizlik ürünlerinde, gerçi içeriği hala netleşmedi, bunda da yüzde 10’luk bir KDV indirimi oldu. Gayet iyi karşılandı, bunun tüketiciye yansıması gerekir. Devlet bu KDV yükünü tüketiciden alıp, kendi üzerine yüklemiş oldu. Biz ümit ediyoruz ki, bu gelişme tüketicinin alım gücünü artırır. Ortada sıkıntılı bir süreç var. Tüketiciye direkt yansıması konusunda malesef sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli üretim maliyetleri artıyor, özellikle tarım ürünlerinde. Bunlar arttığı sürece, bu artışlar ürüne yansıyor, böylece de tüketici etkileniyor” sözlerini dile getirdi.Foggo: KDV tamamen kaldırılmalıFoggo ise KDV indirimi kapsamında hijyenik ped ve bebek bezinin olmamasını eleştirdi. Foggo “Hijyenik ped kelimesini göremedim, Resmi Gazete’yi açtığımda. Nedense ped kelimesinden kaçınılmış. Bu başlı başına bir sorun. Kelime bile görünmez hale getiriliyor. Bunun da aslında, kadın hakları ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Eskiden ‘kirlendi’ diye konuşuluyordu; şimdi ise buralardan gelindi ve ‘ped’ sözcüğü bile konuşulamıyor. KDV tamamen kaldırılmalı. Örneğin İngiltere’de ve İrlanda’da söz konusu ürünlerdeki vergiler tamamen kaldırıldı. Almanya yüzde 5’e indirdi. Bebek bezi ve hijyenik ped temel ihtiyaçtır. ABD’de yapılan araştırmalarda bir annenin, bu temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığında, yaşadığı bu stresin bebeğine de yansıttığını gösterdi. Anne, sağlıklı beslenmek zorunda. Bilhassa yoksul mahallerde, neredeyse her evde, gelişim sorunu gösteren çok sayıda çocuk var. İşte bütün bunlar yetersiz beslenmeden kaynaklı” ifadelerini kullandı.Hamamcıoğlu: Futbol endüstri oldu, dolayısıyla bu endüstrinin kurallarına göre oynamak lazımProgramda ayrıca, spor kulüplerinin mali tablolarındaki düzensizlik ve kongrelerde yaşanan karışıklık da konu edinildi. Olağanüstü seçime gidecek Galatasaray kulübünde ilk başkan adayı, son seçimde girdiği başkanlık yarışını Burak Elmas'a kaybeden Metin Öztürk yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Bugün bir isim daha adaylığını duyurdu. Yayına katılan Eşref Hamamcıoğlu, ekibiyle birlikte eğer yönetimde olsalardı krizi daha farklı yönetebileceklerini belirterek, “Daha şeffaf bir Galatasaray vaad etmiştik. Yeniden aday olacağım. Galatasaray kurumsal tarihi olan bir kulüp. Kurumsallığı tam oturtamadığımız için her gelen yönetim kendine göre yönetiyor kurumsallığı. Sayın Burak Elmas ve yönetiminin başarısından ziyade, verilen vaatlerin tutulmamasından ötürü bir ibrasızlık oldu. Genel kurul üyeleri ile başkanın ve yönetimin çatışmaması lazım. Avrupa kulüplerine baktığımızda bir ‘tek adam’ yok, teknik heyet var. Futbol endüstri oldu, dolayısıyla bu endüstrinin kurallarına göre oynamak lazım. Bunları yapmazsanız, yaşama şansınız yok. Galatasaray’ın yaşadığı teknik direktör sorunu dünyadaki eğilime ayak uyduramamasından kaynaklanıyor. Üç büyük kulübe baktığımızda teknik adamlar hiç kendilerinden sonra geleni yetiştirebilmişler mi? Dolayısıyla plansızlık sorunudur bu” dedi.

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Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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